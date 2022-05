Seimas priėmė svarstyti valstybinės žemės valdymo perdavimą savivaldybėms

Simonas Gentvilas, aplinkos apsaugos ministras. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Ketvirtadienį Seimas priėmė svarstyti Žemės įstatymo pataisas, kuriomis valstybinės žemės valdymas 103 Lietuvos miestuose patikėjimo teise būtų perduotas 60 savivaldybių.

Pertvarką įgyvendinti planuojama dviem etapais. Aplinkos ministerija nuo liepos formuotų valstybės politiką žemės tvarkymo, žemės reformos, žemėtvarkos, geodezijos, kartografijos, nekilnojamojo turto kadastro, žemės naudojimo valstybinės kontrolės srityse bei perimtų Nacionalinės žemės tarnybos pavaldumą.

Taip pat pirmajame etape – nuo 2023 m. gegužės – savivaldybės taptų valstybinės žemės valdytojos visoje jų teritorijoje, išskyrus žemę, kuri patikėjimo teise perduota kitiems subjektams.

Antrajame etape planuojama sukurti aiškų ir skaidrų valstybinės žemės naudojimo kontrolės mechanizmą, kad jos patikėtiniai nekontroliuotų jų pačių priimamų sprendimų teisėtumo.

„Valstybei itin svarbu turėti instrumentus vystyti energetikos, kelių, geležinkelių, kariuomenės projektus, todėl ji pasilieka sau visas galimybes greitai, per 10 dienų, susigrąžinti žemę. Be to, žemės patikėtinių kontrolė bus stipriai griežtinama, kad valstybinė žemė nebūtų, liaudiškai tariant, parceliuojama, nuomojama ne pagal rinkos kainą ar naudojama ne pagal tiesioginę paskirtį“, – pranešime cituojamas Simonas Gentvilas, aplinkos ministras.

Pasak ministerijos, dabartinė valstybinės žemės valdymo ir naudojimo politika mažina investuotojų ir finansuotojų pasitikėjimą valstybinėje žemėje įgyvendinamais projektais, dėl to pritraukiama mažiau investicijų.

