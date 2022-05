Ginčą su „Klaipėdos naftos“ krantinės rangovėmis Uosto direkcija baigė taikiai

Algimanto Kalvaičio nuotr.

Klaipėdos uosto direkcija pasirašė taikos sutartį su rangovėmis, rekonstravusiomis naftos ir suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalų operatorės „Klaipėdos naftos“ naudojamą krantinę.

2019 m. rugpjūtį Klaipėdos uosto direkcija, „Klaipėdos nafta“ ir „Tilstos“ bei „Fegdos“ konsorciumas pasirašė per 22 mln. Eur (be PVM) vertės sutartį, pagal kurią rangovės per daugiau nei dvejus metus įsipareigojo laivo krovai pritaikyti nenaudotą 235 metrų ilgio krantinės ruožą bei jo kanalą išgilinti iki 17 metrų.

Direkcijos teigimu, taikos sutartimi, kurią balandžio 21 d. patvirtino Vilniaus apygardos teismas, nuo daugiau nei 209.000 iki 46.000 Eur sumažintus delspinigius bendrovės „Tilsta“ ir „Fegda“ įsipareigojo sumokėti per kelias dienas.

„Teismas, įvertinęs ginčo dalyką, sudaromos taikos sutarties sąlygas, konstatavo, kad taikos sutarties sąlygos neprieštarauja viešųjų pirkimų normoms ir principams, viešajam interesui, todėl taikos sutartį patvirtino“, – teigė Lina Nemeikaitė, teismo atstovė.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Uosto direkcija dėl vėlavimo atlikti rekonstrukciją iš „Tilstos“ ir „Fegdos“ reikalavo solidariai priteisti kone 209.000 Eur delspinigių, 6% metines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas.

Pasak Algio Latako, uosto direkcijos vadovo, įvertinęs visas aplinkybes uostas nusprendė atsisakyti dalies reikalavimų ir susitarti taikiai.

„Kadangi rangovės nesutiko, kad darbus atliko pavėluotai ir ginčijo savo prievolę mokėti delspinigius bei jų dydį, nusprendėme šį ginčą išspręsti taikiai: rangovės pripažino reikalavimą dėl 45.900 Eur delspinigių priteisimo, o kitoje ieškinio dalyje direkcija reikalavimų atsisakė“, – tikino uosto vadovas.

Kovą „Klaipėdos nafta“ pranešė, jog rekonstravus krantinę įmonė gali priimti nebe du, o tris tanklaivius vienu metu. Ateityje, rekonstravus ir kitas dvi krantines bendrovė galės priimti tanklaivius, kurių talpa siekia 200.000 t.

Algimanto Kalvaičio nuotr.