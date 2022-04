Registrų centras: kovą NT sandorių 10% mažiau nei prieš metus, bet daugiau nei vasarį

Paulius Rudzkis, Registrų centro duomenų analitikas. Įmonės nuotr.

Kovą įregistruota 11.912 nekilnojamojo turto (NT) sandorių, arba 10% mažiau nei 2021 m. tuo pačiu metu, skelbia Registrų centras.

Palyginti su vasariu, kovą sandorių skaičius augo 18,7%.

Anot Pauliaus Rudzkio, Registrų centro duomenų analitiko, šiuo metu NT rinka juda iš inercijos, tačiau įtaka sandoriams dėl įvykių Ukrainoje bus matoma jau antrojo ketvirčio statistikoje.

„I ketvirtis apima sausį ir vasarį, kurie įprastai būna kuklesni, taip pat kovą, kuris šiemet visų dėmesį prikaustė dėl karo Ukrainoje. Nors ryškesnių karo ir su juo susijusių ekonominių pasekmių NT sandorių statistikoje dar nematome, tačiau tikėtina, kad ateinančiais mėnesiais tai pradės ryškiau atsispindėti ir statistinėse kreivėse“, – pranešime teigia jis.

Per I ketvirtį įregistruota 31.700 NT – 5% mažiau nei 2021 m. tuo pačiu metu.

[infogram id="2a286334-55fd-4aa2-bc8d-faae33f1fe02" prefix="I7z" format="interactive" title="Statyba ir NT. RC BUTAI kovas: Pirkimo sandoriais perleistų (notarų patvirtintų) butų skaičius Lietuvos didmiesčiuose 2022"]

[infogram id="7b782686-b7df-4db5-915b-5dbca366b3f9" prefix="p2b" format="interactive" title="Statyba ir NT. Kovas NT rinkos aktyvumas būstai butai RC sandoriai 2022"]

Kovą šalyje parduotas 3.125 butai, arba 5,6% mažiau nei 2021 m. kovą ir 11,9% daugiau nei vasarį. Vilniuje kovą parduoti 1.128 butai – 4,7% mažiau nei 2021 m. kovą ir 1,3% mažiau nei vasarį.

Kaune kovą parduoti 384 butai (19,7% mažiau nei 2021 m. kovą, mėnesio augimas – 21,9%), Klaipėdoje – 224 (metinis mažėjimas 29%, mėnesio – 5,5%).

Per I ketvirtį Lietuvoje įregistruoti 8.400 butų sandorių – 1% mažiau nei 2021 m. tuo pačiu metu. Vilniuje buvo atitinkamai 3.196 (metinis mažėjimas 2,5%), Kaune – 1.100 (metinis mažėjimas 4%), Klaipėdoje – 650 (metinis mažėjimas 12%) sandorių.

„Butų pardavimai šiemet mažėjo visuose šalies didmiesčiuose, o ryškiausias pokytis – Klaipėdoje. Priklausomas nuo pasaulinių tendencijų, darančių tiesioginę įtaką Klaipėdoje veikiančiam logistikos verslui, uostamiestis pirmasis pajunta ekonomines geopolitinių įvykių pasekmes. Visa tai tiesiogiai atsiliepia vietos gyventojams ir jų planams investuoti į NT, todėl tikėtina, kad šiemet pajūryje sandorių skaičius bus mažesnis“, – pranešime teigia P. Rudzkis.

Kovą individualių namų pardavimai per metus augo 1% iki 1.200, per mėnesį – 28%. Per ketvirtį perleista 3.100 individualių namų – 2% daugiau nei pernai tuo pačiu metu.

Kovą sklypų pardavimai per metus menko 14% iki 5.800, per mėnesį augo 21%. Per ketvirtį perleista 15.400 sklypų, arba 8% mažiau nei 2021 m.

