Paskelbtas rangos konkursas Kauno Kleboniškio tilto rekonstrukcijai

Kleboniškio tiltas Kaune. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD) paskelbė rangos konkursą A. Meškinio (Kleboniškio) tilto Kaune rekonstrukcijai. Tiltą tikimasi atnaujinti iki 2024 m. pirmojo pusmečio.

Nuo šių metų kovo pabaigos jau galima naudotis ir naujai pastatytu per 32 mln. Eur vertės šiauriniu tiltu per Nerį ir viaduku per Jonavos gatvę. Vėliau ketinama atnaujinti likusį trečią, pietinį, tiltą per Nerį.

„Dėkojame eismo dalyviams už kantrybę ir tikimės, kad iki 2027 m. visiškai baigtas įgyvendinti Islandijos plento projektas ne tik padidins eismo pralaidumą ir saugumą, bet ir padės sutaupyti milijonus valandų dabar prarandamo laiko spūstyse šiame kelio ruože, taip pat taps ir pavyzdiniu projektu sprendžiant eismo organizavimo klausimus“, – pranešime cituojamas Remigijus Lipkevičius, LAKD vadovas.

Kaip skelbia LAKD, sutvarkius visus tris tiltus, bus galima įgyvendinti paskutinį Islandijos plento projekto etapą, sutvarkyti ruožą tarp Biruliškių sankryžos ir Jonavos g. Įgyvendinus visą projektą tranzitinis transportas bus atskirtas nuo vietinio transporto.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Skaičiuojama, kad, sutvarkius visą Islandijos plentą, padidės eismo pralaidumas ir saugumas – vairuotojai sutaupys 8 mln. valandų laiko, kuris dabar prarandamas spūstyse.

Tai intensyviausias kelio ruožas Lietuvoje – maksimalus paros eismo intensyvumas kai kuriomis dienomis čia siekia iki 78.000 automobilių per parą.

Kleboniškio tiltas Kaune. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.