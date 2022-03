Registrų centras: NT sandorių turėtų mažėti

Paulius Rudzkis, Registrų centro duomenų analitikas. Bendrovės nuotr.

Vasarį įregistruota 10.000 nekilnojamojo turto (NT) sandorių, arba 3% mažiau nei 2021 m. tuo pačiu metu, skelbia Registrų centras.

Palyginti su sausiu, vasarį sandorių skaičius taip pat augo 3%. Šių metų pradžia pagal sandorių kiekį labai panaši į praėjusių metų, nurodo valstybės įmonė.

Anot Pauliaus Rudzkio, Registrų centro duomenų analitiko, nors statistikoje karo poveikis rinkai kol kas dar neatsispindi, artimiausiu metu tikėtinas sandorių skaičiaus mažėjimas.

„Užsitęsus kariniam konfliktui Ukrainoje ir dėl to padidėjus neapibrėžtumui, tiek NT vystytojai, tiek NT pirkėjai pergalvoja savo planus. Panaši situacija buvo pandemijos pradžioje ar 2014 m., prasidėjus neramumams toje pačioje Ukrainoje“, – pranešime cituojamas P. Rudzkis.

Jo nuomone, nerimaudami dėl savo ateities dalis NT pirkėjų nuo didelių investicijų gali susilaikyti.

„Dar kurį laiką galime matyti įregistruojamus iki karinio konflikto Ukrainoje pradžios sudarytus sandorius, tačiau jau artimiausiais mėnesiais NT sandorių rinkos aktyvumas turėtų mažėti“, – mano jis.

Vasarį šalyje parduotas 2.793 butas, arba 6% daugiau nei 2021 m. vasarį ir 10% daugiau nei šių metų sausį. Vilniuje vasarį parduoti 1.143 butai – 10,4% daugiau nei 2021 m. vasarį ir 23,5% daugiau nei sausį.

Kaune vasarį parduoti 315 butai (panašiai kaip 2021 m. vasarį, mėnesio mažėjimas – 17,7%), Klaipėdoje – 237 (metinis augimas – 5,3%, mėnesio – 28,8%).

Individualių namų pardavimai per metus nesikeitė ir siekė 945, per mėnesį menko 2,4%. Sklypų pardavimai per metus menko 6,8% iki 4.796, per mėnesį – 0,3%.

[infogram id="9bb2c5dd-7215-4bd5-bcdf-cf298b998907" prefix="8ZN" format="interactive" title="Statyba ir NT. Vasaris NT rinkos aktyvumas būstai butai RC sandoriai 2022"]

