Registrø centras: ðá sausá NT sandoriø 2% kukliau nei prieð metus

Paulius Rudzkis, VĮ Registrų centras duomenų analitikas. Bendrovės nuotr.

Sausį įregistruota beveik 9.800 nekilnojamojo turto (NT) sandorių, arba 2% mažiau nei 2021 m. tuo pačiu metu, skelbia Registrų centras.

Palyginti su gruodžiu, sausį sandorių skaičius mažėjo 32%. Šių metų pradžia pagal sandorių kiekį labai panaši į praėjusių metų sausį, nurodo valstybės įmonė.

Anot Pauliaus Rudzkio, Registrų centro duomenų analitiko, bendras sandorių kiekis kiekvienų metų pradžioje tradiciškai būna mažesnis nei tipinio mėnesio vidurkis.

„Tokį pirkėjų elgesį galima paaiškinti tuo, kad pirmąjį mėnesį neskubama užbaigti didelės vertės sandorių, kiti galbūt dar tik dėliojasi planus. Metams įsibėgėjant sandorių kreivė kyla į viršų. Be to, praėjusiais metais fiksavome NT sandorių rekordą, tad bus įdomu stebėti, ar rinkai pavyks pakartoti 2021 metų rezultatą ar net jį pagerinti“, – pranešime teigia jis.

Sausį šalyje parduotas 2.531 butas, arba 2% mažiau nei 2021 m. sausį ir 32% mažiau nei gruodį. Vilniuje sausį parduoti 925 butai – 12,7% mažiau nei 2021 m. sausį ir 30,2% mažiau nei gruodį.

Kaune sausį parduoti 383 butai (12,3% daugiau nei 2021 m. sausį, mėnesio mažėjimas – 26,2%), Klaipėdoje – 184 (metinis mažėjimas – 5,7%, mėnesio – 42,3%).

Individualių namų pardavimai per metus augo 6% iki 969, per mėnesį menko 34,9%. Sklypų pardavimai per metus menko 2,3% iki 4.813, per mėnesį – 32,7%.

