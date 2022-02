Butai Taline per metus brango 13%

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Butų Estijos sostinėje Taline vidutinė kaina, patvirtinta pirkimo-pardavimo sandoriais, sausį buvo 13% didesnė nei pernai sausį, praneša Estijos žemės departamentas.

Per mėnesį butai Taline atpigo vidutiniškai 5,7% iki 2.530 Eur už kv. m. Kainų mediana per mėnesį nukrito 3,9%, per metus pakilo 8,4% iki 2.389 Eur už kv. m.

Sandorių per mėnesį sumažėjo 35,2%, per metus – 10% iki 691, rinkos apyvarta sunyko atitinkamai 42,3% iki 1,9% iki 96,4 mln. Eur.

Butai kitur nei sostinėje per mėnesį pigo 5,9%, per metus – brango 12,4% iki 1.148 Eur už kv. m, o medianinė kaina atitinkamai sumenko 9,3% ir ūgtelėjo 18,5% iki 1.029 Eur už kv. m.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Praėjusį mėnesį sudaryti 1.025 pirkimo-pardavimo sandoriai – 29,5% mažiau nei gruodį ir 1,2% mažiau nei pernai sausį. Jų bendra vertė per mėnesį sumenko 35,3%, per metus išaugo 16,3% iki 70,8 mln. Eur.

Šie Estijos žemės departamento duomenys yra negalutiniai ir dažniausiai per mėnesį patikslinami.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.