A. Barðtys: su dabartiniu pajamingumu, biurus patraukliau vystyti, nei pirkti

Andrius Barštys, UAB „Capitalica Asset Management“ generalinis direktorius. Bendrovės nuotr.

Baltijos šalyse vienas patraukliausių investicijoms yra per pandemiją proveržį padaręs sandėlių segmentas, tuo metu biurus dėl dabartinio pajamingumo patraukliau plėtoti, ne pirkti, sako Andrius Barštys, į šiuos objektus investuojančius fondus valdančios įmonės „Capitalica Asset Management“ generalinis direktorius.

Jūsų valdomą nekilnojamąjį turtą (NT) daugiausiai sudaro biurai, turite vieną parduotuvę Klaipėdoje. Planuojate toliau tęsti plėtrą šiame segmente?

Biuruose taip. Iš biurų esame nusipirkę tik vieną užbaigtą objektą, pastatą „135“ Vilniuje. Pastatą „Kauno dokas“ išvystėme patys, „Verde“ Rygoje tebevystome. Manau, kad prie dabartinio pajamingumo gerokai įdomiau vystyti nei pirkti, nebent susidaro patraukli situacija, kodėl verta tą daryti.

Teigiamos įtakos logistikos sektoriui turėjęs COVID-19 biurų sektoriaus plėtros nepristabdė?

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Šiek tiek. Pradžioje visi buvo išsigandę, mes taip pat, nes kaip tik tuo metu mums reikėjo priimti sprendimą, ar pradėti darbus Rygoje. Tai vyko 2020 m. balandį, buvo tikrai baisu, bet nusprendėme, kad visada taip būti negali, pasaulis nesubyrės, tad susiėmę vis dėlto nusprendėme pradėti statybas. Bent jau dabar atrodo, kad sprendimą priėmėme teisingą.

Birželį Rygoje atidarome pirmąjį pastatą ir šiemet konkurentų neturime. 2023 m. jau rasis, bet šiais metais Rygoje tai vienintelis A klasės objektas.

Pradedame antrąjį plėtros etapą, darbai jau prasidėjo, vyksta antro aukšto statybos. „Dėžutę“ planuojame pastatyti birželį, iki metų pabaigos uždengsime fasadą, atidarysime kažkur 2023 m. gegužę. Nuomininkų paiešką jau esame pradėję ir turime kai kuriuos kontraktus.

Projekto finansavimui leidote obligacijas. Kodėl pasirinkote šį finansavimo šaltinį?

Tai yra pigesnis lėšų šaltinis nei nuosavas kapitalas. Finansavimo pritraukimas išleidžiant obligacijas Vakaruose naudojamas labai dažnai, tačiau pas mus jis dar tik randasi. Iš fondų Lietuvoje mes pirmieji išleidome obligacijas NT objektui.

Bankų paskolos galimos tada, kai objektas pradeda generuoti pinigų srautą. Po 2008 m. finansų krizės tapo labai sunku gauti finansavimą banke, jei objektas negeneruoja pinigų srauto. Tai neatitinka tvaraus finansavimo reikalavimų, vien įkeičiant turtą finansavimą gauti labai sunku, todėl reikia alternatyvų.

Kai objektas turi nuomininkus, tada jau galima kalbėti ir apie normalų bankinį finansavimą, kuris būtų naudojamas ateities investicijų projektams, arba obligacijų aptarnavimui.

Estijoje taip pat planuojate investicijas į biurų projektus?

Nuolat ieškome galimybių, tačiau biurų segmente Estija mums mažiausiai įdomi. Apskritai, biurų projektų mes dairomės tik Taline, Rygoje, Vilniuje ir Kaune, iš esmės mums tai ir yra visos Baltijos šalys. Talinas iš sostinių yra mažiausias miestas, todėl mažiau ir įdomus.

Kalbant apie biurų segmentą, Kaunas šiame sąraše atsirado sąlyginai neseniai. Gal matote galimybių ir kitiems Baltijos šalių miestams papildyti jūsų interesų sąrašą?

Ne, nematau, o ir Kaunas šiame sąraše yra su klaustuku. Sostinės visur yra gerokai aktyvesnės, tiek dėl investuotojų intereso, tiek dėl verslų plėtros, tiek dėl specialistų.

Kas paskatino „Capitalicą“ žengti į Baltijos šalių logistikos segmentą?

Sprendimą priėmėme dar prieš prasidedant pandemijai. Ieškojome NT subklasės, į kurią galėtume plėstis. Ieškojome antro (segmento – BNS), į kurį būtų galima strategiškai ir ilgam užeiti. Svarstėme ir prekybos centrus, ir viešbučius, tačiau pasirinkome logistiką, nes čia matėme daugiausiai perspektyvų.

Viena iš jų tai, kad logistika yra e. prekybos infrastruktūros dalis. Be logistikos, be sandėlių e. prekyba praktiškai negali veikti. Ir to sandėlio reikia pakankamai didelio, nes prekės yra ne tik siunčiamos, bet ir grąžinamos. Tas srautas ne toks jau mažas – grąžinama apie pusė prekių. Baltijos šalyse gal mažiau, bet Vakarų statistika yra tokia. Grąžintas prekes reikia sandėliuoti, perpakuoti ir vėl išsiųsti.

Mes jau prieš „kovidą“ supratome, kad e. prekyba plėsis ir plėtros horizonto pabaigos nesimato, dėl to iš mūsų pusės ir buvo toks žingsnis. „Kovidas“ e. prekybos tendencijas dar labiau paspartino, nes visi staiga pamatė, jog fiziškai apsipirkti nebegalima, tą galima daryti tik internetu. Tai paskatino interneto parduotuvių šuolį, kuris turėjo įtakos ir sandėlių poreikiui.

Žinoma, sandėlių rūšių yra nemažai, bet turbūt vienas iš įdomiausių, kuris buvo labai mažai išplėtotas ir tikriausiai sparčiai vystysis artimiausiu metu, yra paskirstymo centrai. Į juos prekės atvežamos dideliais sunkvežimiais, o išvežamos mažais krovininiais automobiliais.

Šiuo metu jūsų fondas yra investavęs tik į sandėlius Taline? Kokie tai sandėliai?

Logistikos fondą mes įsteigėme tik praėjusiais metais ir kol kas spėjome sudaryti vienintelį sandorį Estijoje. Tai paprastas sandėlis, tačiau geras ir kokybiškas, su saulės elektrine, kas atliepia mūsų žaliosios strategijos dalį. Be to, Talino objektas 100% išnuomotas.

Gal galite plačiau pakomentuoti savo sprendimą investicijas logistikoje sieti su „žaliuoju kursu“?

Visas pasaulis dabar eina „žalumo“ link - tai nenuginčijama kryptis. Pastatai yra vieni labiausiai aplinką teršiančių daiktų. Akivaizdžiai to nesimato, tačiau pastatams reikia šildymo, apšvietimo, daug kitų dalykų. Be to, „žalumo“ aspektas objekte bus privalomas tada, kai mes savo investicijų portfelį pardavinėsime. Todėl mums reikia arba jau dabar pirkti „žalius“ daiktus, arba juos padaryti „žaliais“.

Objekto „žalumas“ apima daug dalykų. Tarkime apšvietimas – elementarus dalykas, tačiau yra šviesos diodų, kaitrinės arba dienos šviesos lemputės. Visai neseniai skelbta, kad „Maxima“ jau keičia savo apšvietimą į šviesos diodų, kuris kiek brangesnis, tačiau draugiškesnis aplinkai.

Į mūsų planuojamą portfelį pirmiausiai žiūriu kaip investuotojas. Yra toks anekdotas: „Kodėl investicijų bankininkai į kambarį įeina atbuli? Kad matytų „exit'ą“ (išėjimą – BNS)“.

Mūsų strategija yra sukoncentruoti logistikos objektų portfelį, kurio dydis gerokai viršytų 100 mln. Eur. Turėdamas tokį portfelį tampi gerokai įdomesnis instituciniams investuotojams. Fondo terminas baigiasi 2028 m. ir tada portfelis turės būti parduotas.

Minėjote, kad sandėliavimo objektų Baltijos šalyse yra pakankamai, tačiau kokios yra galimybės jų įsigyti?

Viskas priklauso nuo pardavėjo ir pirkėjo lūkesčių. Mes šiuo metu vedame nemažai derybų ir matome, kad įsigijimo galimybių egzistuoja. Didžioji dalis savininkų, su kuriais kalbamės, nėra profesionalūs sandoriuose, jie sandėlius dažnai pasistatė sau. Susitarti dėl pardavimo su jais dažniausiai užtrunka ilgiau, nes jiems daug dalykų yra nauji. Yra įvairių niuansų, baimių, kurias reikia išaiškinti, atliepti ir tik tada sudaryti sandorį.

Vienas iš kriterijų ieškant objektų yra ar gali turėti įtakos europinės vėžės „Rail Baltica“ geležinkelis. Tai gana tolimas šūvis, tikriausiai nieko ypatingo nenutiks per artimiausius 5-7 metus, bet jei matome galimybę, į ją atkreipiame dėmesį.

Kokią įtaką jūsų pasirinkimui investuoti į logistikos sektorių turėjo grąžos aspektas?

Logistika, sandėliavimo patalpos, prieš prasidedant „kovidui“ buvo labai nepopuliari sritis. Buvo vertinama, kad logistikos objektai labai koreliuoja su BVP, tačiau per „kovidą“ pamatėme, kad taip visiškai nėra. Prekybos centrai tapo mažiau populiarūs, o logistika išsiveržė į priekį. Viena, tačiau ne vienintelė, to priežastis yra e. prekyba.

Kitas dalykas, jeigu mes kalbame apie visą rytinę Europos Sąjungos dalį, čia pajamingumas, objektų kapitalizacijos norma yra gerokai aukštesnė nei Vakarų Europoje. Tai reiškia, kad pas mus komercinis NT kartais pigesnis nei Vakarų pasaulyje.

Mano galva, Europos vakarietiški pinigai ieško kur būtų galima kuo efektyviau ir saugiau įsidarbinti. Natūralu, kad kokia Šveicarija yra laikoma saugiausia ir ten kapitalizacijos norma galbūt atskirais atvejais yra kokie 2% biuruose, rytinėje ES dalyje tris kartus didesnė – maždaug 5–6%. Tai liečia visus objektus.

Mūsų rinka atrandama iš dviejų perspektyvų – kaip geografinė teritorija ir dėl to, kad pas mus randasi vis daugiau kokybiškų objektų, jie patrauklūs ir į juos investuojama.

Fondų, kuriuos turime, geografija apsiriboja Baltijos valstybėmis. Ateityje galvojame apie geografinę plėtrą, tačiau kitų fondų. Abejoju, kad bent artimiausiu metu bandysime plėstis toliau į Vakarus nei Lenkija. Galbūt į Slovakiją, Rumuniją, Bulgariją.

Minėjote, kad svarstėte ir galimybę investuoti į viešbučių segmentą. Dabar tikriausiai džiaugiatės, nepriėmę teigiamo sprendimo?

Be abejo. Mūsų supratimu, viešbučiai Baltijos šalyse yra sunkiausiai valdomi, labai daug skraidančių detalių, reikia išpildyti visų norus, be to, dažniausiai nėra kontrakto su pasauliniais viešbučių tinklais. Yra vietinis administratorius, įsigijęs kurio nors tinklo franšizę. Mums labiau patiktų turėtų santykius tiesiai su viešbučių tinklais, tačiau, kiek žinau, Baltijos šalyse tokių objektų nėra daug.

Žiūrint į ateitį, ar svarstote, į kokias sritis galėtumėte investuoti?

Žinoma, svarstome, tos sritys yra labai aiškios. Į būsto statybą nelabai žiūrime, į viešbučius – visiškai nelabai, į mažmeninę prekybą – irgi nelabai. Tad lieka biurai ir visas su logistika susijęs NT. Jei investuosime Baltijos šalyse, tai tik tuose pačiuose keturiuose miestuose – Vilniuje, Kaune, Rygoje ir Taline.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Andrius Barštys, UAB „Capitalica Asset Management“ generalinis direktorius. Bendrovės nuotr.