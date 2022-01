Teismas uþ pirmosios Lazdynø baseino rangovës darbus ið savivaldybës priteisë 380.000 Eur

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Vilniaus miesto savivaldybė turėtų sumokėti 380.335 Eur komerciniam bankui SEB, kuris buvo perėmęs mokėjimus dabar jau likviduojamai dėl bankroto statybų bendrovei „Active Construction Management“ (buvusi „Irdaiva“), už darbus Lazdynų baseine.

Taip nusprendė Lietuvos apeliacinis teismas.

Jis konstatavo, kad iš viso SEB reikalavimo, grindžiamo išrašytomis rangovės sąskaitomis savivaldybei už atliktus darbus, ši turėjo teisę sulaikyti 245.426 Eur, nes „Active Construction Management“ pažeidė pareigą pateikti galiojantį laidavimo draudimą.

Tuo metu dėl 354.790 Eur sumos teismas sprendė, jog savivaldybė nepagrįstai jai išrašytas sąskaitas buvo pripažinusi negaliojančiomis. Nors sąskaitas pasirašė savivaldybės atstovas, nebeturėjęs tam įgaliojimų, ji apie tai tinkamai neinformavo kitų, nusprendė teismas.

„Visas sąskaitas kaip savivaldybės atstovas pasirašė tas pats fizinis asmuo. Vien aplinkybė, kad jas pasirašė tas pats asmuo, kaip ir anksčiau, o pastarųjų savivaldybė neginčija, pakankama išvadai, kad rangovė turėjo rimtą pagrindą manyti, jog sandorį sudaro tinkamas atstovas. Nenustačius įmonės informavimo apie savivaldybės struktūrinius pokyčius bei atstovavimo pasikeitimo fakto, užsakovė neturi pagrindo nevykdyti įsipareigojimų“, – rašoma teismo nutartyje.

Tuo pačiu jis bankui priteisė ir 12.772 Eur delspinigių.

Šiuo teismo sprendimu buvo iš dalies tenkintas savivaldybės skundas ir mokėtina suma sumažinta nuo 621.823 Eur – tiek sumokėti buvo priteisęs pirmosios instancijos teismas.

Banko teigimu, jis 2019 m. rugpjūtį su „Active Construction Management“ sudarė faktoringo sutartį ir numatė, kad nuo tų pačių metų liepos visi piniginiai reikalavimai, atsiradę pagal sąskaitas Vilniaus savivaldybei už darbus Lazdynų baseine perleidžiami SEB.

Lazdynų baseino rekonstrukcija pradėta 2017 m. liepą ir turėjo būti baigta per pusantrų metų. Savivaldybės teigimu, 21,8 mln. Eur vertės darbai nebuvo atliekami jau nuo 2019-ųjų rugsėjo. Bendrovės Vilniaus vystymo kompanija duomenimis, per 2017–2019 m. buvo atlikta darbų už 6,3 mln. Eur (be PVM), o už baseino įrangą sumokėta 4,28 mln. Eur (be PVM).

Vėliau teismai nustatė, jog nutraukus sutartį, liko apie 50% neatliktų darbų, o pagrindinė partnerė buvo įsipareigojusi atlikti 65% visų darbų.

Rangos sutartį su „Active Construction Management“ savivaldybė nutraukė 2020 m. pradžioje. 2021 m. lapkritį teismai galutinai konstatavo, jog savivaldybė tai padarė teisėtai.

Dar vykstant ginčams teisme, 2021 m. kovą savivaldybė pasirašė 21,8 mln. Eur vertės sutartį su bendrove Panevėžio statybos trestas dėl Lazdynų baseino tolesnių statybų. Vėliau paaiškėjo, kad statybos brangsta.

Naujajame baseine bus įrengti du plaukimo baseinai – 50 ir 25 metrų ilgio. 50 metrų ilgio baseinas bus 25 metrų pločio, jame bus 10 takelių. Centre veiks ir treniruočių salės, pirčių zonos. Šalia plaukimo baseinų bus įrengta 1.200 sėdimų vietų žiūrovams. Centre bus įrengti persirengimo kambariai, dušai, o prie pastato – 105 vietų automobilių stovėjimo aikštelė.

