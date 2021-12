Vilniaus savivaldybë ið Kenstavièiø ketina pirkti „Jeep“ arenà

Vilniaus savivaldybės nuotr.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba nusprendė iš su verslininkais Kenstavičiais susijusios UAB „Saulės kopos“ už 2,97 mln. Eur įsigyti sostinės Ozo g. esančią „Jeep“ sporto areną. Skelbiama, kad susitarimas, po ilgų derybų, jau pasiektas.

2.385 kv. m ploto arena buvo pastatyta 2005 m., o 2014 m. atliktas kapitalinis remontas. Arena atitinka LKL ir FIBA reikalavimus.

Savivaldybė rinkosi iš kelių alternatyvų – pirkti jau veikiančią areną, statyti naują areną nuosavame sklype arba statyti įsigijus sklypą.

Savivaldybės užsakymu NT paslaugų bendrovės „Newsec advisers LT“ atlikta analizė esą parodė, kad „Jeep“ arenos pirkimui reikalingos mažiausios investicijos, o finansinė nauda – didžiausia.

„Pasirinkus statyti naują areną, veiklą toks objektas galėtų pradėti vykdyti tik 2025 m. Be to, naujo objekto statybos galėtų kainuoti nuo 4 iki 4,8 mln. Eur be PVM, o esant poreikiui įsigyti sklypą, išlaidos galėtų augti dar nuo 1,2 iki 4,8 mln. Eur“, – teigiama pranešime.

Tarybos sprendimu, arenos administravimu rūpinsis savivaldybei priklausanti VšĮ „Active Vilnius“.

Skelbiama, kad arenos patalpomis nustatytu metu galės naudotis įvairios bendruomenės, vyks sveikos gyvensenos ir aktyvaus laisvalaikio užsiėmimai. Dalis laikų taip pat bus paskirta švietimo įstaigoms.

Registrų centro duomenimis, „Saulės kopas“ netiesiogiai valdo Jordanas ir Viktorija Kenstavičiai. Verslininkams taip pat priklauso žuvų perdirbimo bendrovė „Norvelita“.