STT tyrimas susijæs su 50 statybos objektø, 23 NT plëtotojais

Justas Laucius, Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras. Žygimanto Gedvilos (15min.lt) nuotr.

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl galimos korupcijos statybų priežiūros srityje susijęs su 50 objektų bei 23 nekilnojamojo turto (NT) vystytojais – fiziniais bei juridiniais asmenimis. Įtarimai kol kas nepareikšti nė vienam papirkėjui.

Anot Justo Lauciaus, Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro, šiuo metu surinkti duomenys rodo, jog įvairaus dydžio – nuo kelių šimtų iki keliasdešimties tūkstančių Eur – kyšius valstybės tarnautojams galėjo duoti kelios dešimtys papirkėjų.

Skelbiama, kad per daugiau nei metus vykstantį tyrimą nustatyta per 60 galimų įtariamųjų, iš kurių – 20 valstybės tarnautojų. Šią savaitę atlikta per 170 kratų, operacijoje dalyvavo virš 100 STT pareigūnų. Per kratas rasta virš 300.000 Eur grynųjų pinigų.

Tyrime minimos 5 institucijos: Vilniaus savivaldybė, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos, Darbo inspekcijos, Nacionalinė žemės tarnyba, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, taip pat Žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija.

„Sulaikytų asmenų buvo, tačiau prašymų dėl suėmimo nėra. Yra asmenų, kuriems paskirtos švelnesnės kardomosios priemonės – daugiausiai rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Iš viso šią savaitę buvo sulaikyti 25 asmenys“, — spaudos konferencijoje sakė J. Laucius.

Anot jo, tarp potencialių įtariamųjų nėra nei sostinės mero Remigijaus Šimašiaus komandos narių, nei miesto vyriausiojo architekto Mindaugo Pakalnio.

Klausiamas apie plėtotojus, J. Laucius sakė konkrečių pavadinimų ir pavardžių nekomentuosiantis.

„Figūruoja įvairūs turto vystytojai. Konkrečių pavardžių nepatvirtinsiu ir nepaneigsiu, nekomentuosiu. Tai kirstųsi su nekaltumo prezumpcija“, — teigė jis.

Dauguma tiriamų objektų yra Vilniuje.

Vis dėlto tyrėjai kol kas nekonkretizuoja nei galimai kyšių reikalavusių, nei juos davusių, nei naudos gavusių asmenų pavardžių ir pavadinimų.

Kaip informavo Darius Balčiūnas, STT Centrinės tyrimų valdybos viršininkas, tyrimas trunka daugiau nei metus, įtariama, kad valstybės tarnautojai per tarpininkus priimdavo kyšius įvairiose teritorijų planavimo proceso stadijose: nuo dokumentų rengimo, projektų derinimo iki statybos leidimų išdavimo ar objektų pripažinimo tinkamais naudoti.

Anot jo, galėjo būti dirbtinai kuriamos biurokratinės kliūtys taip netiesiogiai provokuojant ar reikalaujant kyšio.

Tyrimas pradėtas dėl kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikio, neteisėto praturtėjimo. Iš viso tiriama virš 150 nusikalstamų veikų.

Ragina pranešti

J. Laucius spaudos konferencijoje ragino asmenis, iš kurių valstybės tarnautojai galėjo reikalauti kyšių, kreiptis į STT.

„Šiuo metu nė vienam papirkėjui nėra pateiktas įtarimas. Naudodamasis proga, norėčiau kreiptis viešai. Pagal Baudžiamojo kodekso nuostatas, specialųjį atleidimą nuo atsakomybės gali gauti asmuo, pažadėjęs ar susitaręs duoti kyšį asmeniui, kuris tokio kyšio reikalavo arba provokavo duoti. Jei toks papirkėjas laisvanoriškai per trumpiausią laiką informuoja teisėsaugą. Informuoju visus tuos, kurie save pažino šioje situacijoje ir kurie yra davę kyšius paminėtų institucijų darbuotojams. Siūlau apmąstyti ir kreiptis su pareiškimais dėl tokių faktų į STT, kur atliekamas šis tyrimas“, — kalbėjo jis.

Prokuroras taip pat pabrėžė, kad toks asmens apsisprendimas turi būti savanoriškas.

„Žmogus turi pats ateiti, o ne prispaustas atliktų kratų, gautų šaukimų į apklausą. Įstatymas kalba apie kiek galima trumpesnį laiką, apibrėžta tiksliau — iki kol bus pripažintas įtariamuoju. Ir tikiu, kad tokių žmonių turėtų atsirasti ir kiekvienu atveju bus vertinama individualiai“, — kalbėjo J. Laucius.

Ketvirtadienį sostinės meras R. Šimašius, informuotas STT, paskelbė apie vykstantį ikiteisminį tyrimą dėl įtariamos korupcijos statybų priežiūros srityje, kuriame figūruoja ir Vilniaus savivaldybės darbuotojai.

Vėliau aplinkos ministras Simonas Gentvilas patvirtino, jog tyrimo akiratyje — ir Statybų inspekcija.

BNS skelbia agentūros žiniomis esą vykstant tyrimui įtarimai pateikti 7 savivaldybės darbuotojams.