Verslo centrams išskirtinės architektūros nepakanka: investuotojams reikia tvarumo

Nuomininkai verslo centrams šiandien kelia vis aukštesnius reikalavimus. Norima, kad biuro patalpos būtų ne tik patogiai išplanuotos ir suteiktų visus efektyviam darbui reikalingus privalumus, bet ir būtų draugiškos aplinkai bei žmogui. Investuotojai ir pastatų vystytojai vis daugiau dėmesio skiria verslo centrų tvarumo aspektams. Šiuo metu aplinkos apsaugos, socialinės atsakomybės ir gerosios valdysenos (ESG) principai, ne tik nusako galimus finansinius investicijos rodiklius, tačiau dažnai ir nulemia sandorių baigtį. Vertinimų bendrovės „SEES Group“ vadovas Kęstutis Kvietkauskas sako, kad tokie pastato tvarumą patvirtinantys sertifikatai kaip „BREEAM“ padidina verslo centrų vertę ir patrauklumą. Tuo metu vieną išskirtiniausių pastarojo meto verslo centrų sostinėje įgyvendinančios bendrovės „Lords LB Asset Management“ fondų valdytojas Marius Žemaitis teigia, kad taikant į aukščiausią kokybės kartelę be visuotinai pripažintų tvarumo standartų apsieiti neįmanoma.

Tvarumu domisi ir užsienio investuotojai, ir vietos nuomininkai

K. Kvietkauskas pažymi, kad poreikis užtikrinti pastato tvarumą ir gauti tai patvirtinantį sertifikatą verslo centrų segmente nuolat auga. Tarp investuotojų vis dažniau girdime apie ESG principų, tvarumu kuriančių ilgalaikę vertę bei teigiamą poveikį aplinkai, svarbą. Šiuo metu vienas populiariausių tarptautinių pastatų tvarumo sertifikatų yra „BREEAM“, kurio siekia vis daugiau pastatų vystytojų ir valdytojų. Šis standartas skatina tvarią statybą, sveiką ir draugišką darbo aplinką, leidžia sumažinti pastatų poveikį aplinkai.

„„BREEAM“ sertifikatas parodo, kad pastatas atitinka aukštus tvarumo reikalavimus ir gerąją praktiką ne tik vietiniame, bet ir pasauliniame kontekste. Jei anksčiau toks sertifikatas galbūt buvo aktualiausias užsienio investuotojus pritraukti siekiantiems projektams, tai šiandien, kuomet tvarumo siekiai, įmonėms tampa vieni svarbiausių, „BREEAM“ įvertinimas tampa reikšmingu privalumu ar net būtinybe ir į vietos rinką besiorientuojantiems pastatų vystytojams, valdytojams bei nuomininkams“, – sako K. Kvietkauskas.

Jis pažymi, kad vadovaujantis „BREEAM“ sertifikato kriterijais siekiama užtikrinti ne tik mažesnį pastato statybų ir eksploatacijos poveikį aplinkai, bet ir pastatu besinaudojantiems žmonėms palankesnę bei saugesnę aplinką. Pavyzdžiui, „BREEAM Excellent“ sertifikatą turintys verslo centrai, pagal parinktą vertinimo strategiją, dažniausia atitinka aukštus akustinius, apšvietimo, oro kokybės užtikrinimo rodiklius.

Pradėti galvoti apie tvarumą reikėtų dar ankstyvoje projektavimo stadijoje

K. Kvietkauskas pažymi, kad siekiant „BREEAM“ įvertinimo, procesas idealiu atveju turėtų prasidėti dar pastato ankstyvoje projektavimo stadijoje. Tai leidžia tvarumą, aukštą eksploatacijos efektyvumą ir patogią aplinką žmonėms užtikrinančius sprendimus numatyti iš anksto ir integruoti statybų eigoje.

„„BREEAM“ sertifikato siekiančio pastato projektavimo stadijoje atliekamos papildomos studijos, sudaromi dinaminiai pastato modeliai, simuliuojamas pastato funkcionavimas eksploatacijos metu. Tai padeda pasirinkti pastato energijos vartojimą optimizuoti leidžiančias inžinerines sistemas, užtikrinti visapusišką komfortą būsimiems pastato naudotojams. Ankstyvose projekto stadijose taip pat galimos atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo galimybių studijos, akustinių parametrų ir daugelio kitų žmogaus sveikatai svarbių aspektų įvertinimas“, – sako K. Kvietkauskas.

„BREEAM“ sertifikato siekia ir vienas išskirtiniausių sostinės verslo centrų

Ekspertas pažymi, kad kuo pastato architektūriniai sprendimai yra sudėtingesni, kuo jo plotas ir tūris didesnis, tuo „BREEAM“ standartų užtikrinimas tampa sudėtingesnis ir ilgesnis. Nepaisant to, tokiems pastatams tvarumą užtikrinantys sertifikatai gali būti dar svarbesni. Vilniaus finansiniame centre, Konstitucijos prospekte, įgyvendinamas 84 metrų aukščio „Artery“ verslo centro projektas yra laikomas bene sudėtingiausiu šiuo metu Vilniuje vystomų administracinės paskirties pastatų, tačiau tai netrukdo jam siekti aukščiausių tvarumo standartų.

„Mūsų partneriai nuolatos atlieka pastato dinaminio modeliavimo darbus, rengia reikiamus projektinius pasiūlymus ir dokumentaciją, tam, kad „Artery“ atitiktų aukščiausius „BREEAM“ tvarumo ir saugios aplinkos žmonėms reikalavimus. Manome, kad tvarumas šiandien yra neatsiejamas aukščiausios klasės verslo centrų aspektas. Neužtenka, kad pastatas išsiskirtų savo architektūra. Jis turi būti draugiškas aplinkai ir žmonėms. Būtent dėl to vystydami „Artery“ verslo centrą dirbame ne tik su geriausiais Lietuvos ir pasaulio architektais, bet ir siekiame užtikrinti pastato atitikimą visuotinai pripažįstamo „BREEAM“ sertifikato reikalavimams“, – sako verslo centrą „Artery“ vystančios bendrovės „Lords LB Asset Management“ fondų valdytojas M. Žemaitis.

Pasaulinio garso „Studio Libeskind“ kartu su studijos „Archinova“ architektų komanda suprojektuotas verslo centras išsiskirs savo geometrine forma, konstrukciniais ir inžineriniais sprendimais. Nei vienas iš 20 pastato aukštų neturės identiško išplanavimo. Dalis laikančiųjų pastato konstrukcijų bus pasviros. Kaip ir evakuacinė laiptinė, kuri iki paskutiniojo aukšto kils atkartodama pastato fasado formą. Į pastatą taip pat bus integruota prie Vilniaus miesto savivaldybės esančią Europos aikštę su Baltuoju tiltu jungsianti požeminė perėja. Pastatas pagrindiniame sostinės verslo kvartale turėtų iškilti iki 2023 metų rudens.

Pastangos siekti tvarumo – visapusiškai svarbios

K. Kvietkauskas pripažįsta, kad tokio dydžio ir sudėtingumo pastato vertinimas siekiant aukščiausių „BREEAM“ rodiklių tikrai sukelia daugiau iššūkių.

„Vien tokio pastato dinaminio modelio paruošimas trunka mažiausiai dvigubai ar trigubai daugiau laiko nei paprastos geometrijos statinių. Pastato energijos, vandens vartojimo efektyvumo užtikrinimas taip pat reikalauja daugiau dėmesio. Be to, sudėtingiau valdyti tokio masto projekto procesus. Papildomų iššūkių, be abejo, kyla ir rangovui, kuris turi būti išties lankstus ir kūrybingas siekdamas ne tik išsitekti statybų aikštelėje, bet ir laikytis visų tvarumo reikalavimų“, – sako K. Kvietkauskas.

Visgi, eksperto teigimu, tikslas didinti pastatų tvarumą yra vertas papildomų pastangų. K. Kvietkauskas neabejoja, kad tvarumo svarba ne tik vystant, bet ir restauruojant verslo centrus ir kitus nekilnojamojo turto objektus ateityje tik augs. Tuo pačiu didės ir pastatų tvarumo įvertinimo bei sertifikavimo poreikis. K. Kvietkausko teigimu, iš to išloš visa visuomenė, kuri galės gyventi ir dirbti patogesniuose ir aplinkai draugiškesniuose pastatuose, o svarbiausia tai, kad aukščiau keliama tvarumo kartelė padeda tausoti planetą ir jos išteklius.

„SEES Group“ vadovas Kęstutis Kvietkauskas. „Lords LB Asset Management“ fondų valdytojas Marius Žemaitis.

