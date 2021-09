„Evergrande“ parduoda turto už 1,5 mlrd. USD

Tyrone Siu („Reuters“) nuotr.

Skolų smaugiama Kinijos nekilnojamojo turto (NT) vystytoja „Evergrande“ trečiadienį pranešė parduosianti turimą 1,5 mlrd. USD vertės regioninio Kinijos banko akcijų dalį, kad pritrauktų reikalingą kapitalą ir galėtų sumokėti paskolų palūkanas.

Valstybei priklausančiai grupei planuojamos parduoti akcijos yra pirmasis „Evergrande“ turtas, kurį ji parduos mėgindama atsitraukti nuo bankroto bedugnės.

Ekspertai nerimauja, kad chaotiškas bendrovės, kurios skolos siekia daugiau nei 300 mlrd. USD, griūtis gali atsiliepti Kinijos bankininkystės ir NT sektoriams, o galbūt ir viso pasaulio ekonomikai.

Šendžene įsikūręs konglomeratas informavo Honkongo biržą sutikęs parduoti 1,7 mlrd. Kinijos banko „Shengjing Bank“ akcijų grupei „Shenyang Shengjing Finance Investment Group“.

„Bendrovės likvidumo problema neigiamai paveikė „Shengjing Bank“, – teigiama pareiškime ir priduriama, kad susitarimui dar reikės gauti banko valdybos pritarimą.

Trečiadienį Honkonge „Evergrande“ akcijų vertė šoktelėjo daugiau nei 14%.

Be to, trečiadienį sueina terminas, kai bendrovė turi išmokėti 47,5 mln. USD dydžio palūkanas už išleistas obligacijas – praėjus mažiau nei savaitei po to, kai turėjo būti sumokėta kita palūkanų dalis.

Nėra žinoma, ar įmonė įvykdė savo įsipareigojimus, nors ji turi 30 dienų lengvatinį laikotarpį, iki kol bus pradėta laikyti, kad įsipareigojimai nebuvo įvykdyti. Visgi praėjusią savaitę bendrovė pasiekė susitarimą sumokėti palūkanas už juaniais išreikštus vertybinius popierius.

„Fitch Ratings“ sumažino Kinijos „Evergrande Group“ kredito reitingą nuo CC iki C.

Antradienį „Bloomberg News“ pranešė, kad kai kurie kreditoriai teigia, jog sekmadienį „Evergrande“ turėtų išmokėti dar 260 mln. USD palūkanų ir kad jie ketina ginti savo teises, jei įmonė neįvykdys įsipareigojimų.

Pekinas kol kas nepasisako apie NT milžinės padėtį.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose Tema „Statyba ir NT“