„Inreal“: 2020 m. duobæ ðá balandá butø rinkoje keitë rekordai

Tomas Sovijus Kvainickas, „Inreal“ grupės investicijų ir analizės vadovas. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Balandį, palyginti su atitinkamu laikotarpiu pernai, Vilniuje pirminės rinkos butų pardavimai augo 22, Kaune – 21, o Klaipėdoje – 4 kartus, skelbia nekilnojamojo turto (NT) paslaugų bendrovė „Inreal“.

Toks didelis metinis augimas fiksuotas, nes 2020 m. balandį, šalyje įvedus pirmąjį karantiną, būsto rinka patyrė didžiulį šoką ir pardavimai sustojo.

Bendrovės duomenimis, Vilniuje per praėjusį mėnesį susitarta dėl 1.166, Kaune – dėl 116, o Klaipėdoje – dėl 55 naujų butų įsigijimo. Sostinėje nutraukti 25, Kaune – 3 sandoriai, o Klaipėdoje to neįvyko.

Lyginant su kovu, įvertinus korekciją, Vilniuje pardavimai augo 26%, Kaune menko 9%, Klaipėdoje augo 53%.

Anot Tomo Sovijaus Kvainicko, „Inreal“ investicijų ir analizės vadovo, Vilniuje pasiektas pirminės būsto rinkos rekordas.

„Į šį skaičių pateko ir kovo pardavimai projektuose, kurie juos viešai parodė tik balandį. Per kovą ir balandį Vilniuje susitarta dėl daugiau nei 2.000 būstų, o per keturis mėnesius – dėl beveik 3.400). Palyginimui 2015–2018 m. kasmet buvo susitariama dėl maždaug 4.000 butų. Skaičiuojant pardavimus nuo 2020 m. pradžios, vidutinis pardavimų aktyvumas siekė 510 butų per mėnesį – apie 10% daugiau nei iki tol rekordiniais 2019 m. (462)“, – aiškina jis.

Anot analitiko, balandį Vilniuje plėtotojai pasiūlė 679 naujus būstus ir nors tai vienas didesnių paskutinių kelių metų pasiūlos padidėjimų, tačiau esant tokiam rinkos aktyvumui, reikėtų pasiūlyti dar apie 3.000 butų.

„Kita vertus tai lemtų, kad pasiūla išaugtų iki 6.500 ir susidarytų reali pertekliaus grėsmė pirkėjų aktyvumui nuslūgus, todėl daugiau nei tikėtina, kad balansas bus pasiektas ne tik vystytojų pastangomis, tačiau ir pasiekus paklausos pasisotinimą“, – sako T. S. Kvainickas.

Pasak jo, Kaune nusistovi maždaug 100 susitarimų per mėnesį vidurkis, kas yra apie 1,5 karto daugiau nei 2019 m.

„Kaip ir sostinėje, nauja pasiūla šiuo metu nepakankama patenkinti paklausos. Pardavėjo rinka susiformavo ne tik Vilniuje ir Klaipėdoje, bet ir Kaune, tiesa, jai normalizuoti pakaktų vos 250 papildomų būstų. Nauja pasiūla Klaipėdoje vis dar nėra fiksuojama, ir tai gerokai stebina, nes pasiūlą reikėtų padidinti apie 250 butų, ir to, veikiausiai, nebūtų per daug“, – pranešime teigia T. S. Kvainickas.

Per balandį Vilniaus rinkai plėtotojai pasiūlė 679, Kauno – 42 butus, Klaipėdoje naujų butų nepasiūlyta. Šiuo metu šiuose miestuose atitinkamai yra 3.583, 643 ir 226 neparduoti butai.

„Inreal“ duomenimis, balandį Vilniuje vidutinė ekonominės klasės butų kaina siekė 1.862 Eur / kv. m, vidutinės – 2.562 Eur / kv. m, prestižinės – 3.867 Eur / kv. m ir per metus atitinkamai augo 20%, 26% ir 17%.

Kaune ekonominės klasės butų kaina balandį siekė 1.247 Eur / kv. m, vidutinės – 1.823 Eur / kv. m, prestižinės – 2.200 Eur / kv. m ir per metus atitinkamai augo po 4% ir mažėjo 10%.

Klaipėdoje ekonominės klasės butų kaina balandį siekė 1.246 Eur / kv. m, vidutinės – 1.598 Eur / kv. m, prestižinės – 2.024 Eur / kv. m ir per metus atitinkamai augo 6%, 8% ir menko 6%.

