Lietuvos bankas: per metus sparčiausiai butai brango ne didmiesčiuose

Lietuvoje parduodamų butų kainos kovą per mėnesį sumažėjo tik Vilniuje, o Lietuvos banko (LB) skelbiamo pasikartojančių sandorių būsto kainų indekso (PSBKI) reikšmė augo 1,4%.

LB duomenimis, kovą butai Lietuvoje kainavo 7,2% daugiau nei prieš metus.

Pasak Dovydo Poderio, centrinio banko Makroprudencinės analizės skyriaus vyresniojo ekonomisto, kovo mėnesio indekso duomenys rodo, kad metinis būsto kainų augimo tempas buvo stabilus.

„Skirtinguose Lietuvos regionuose tendencijos išsiskiria. Vilniuje kovą metinis kainų augimas buvo lėtesnis, nei vasarį, ir siekė 3%. Tuo pačiu laikotarpiu prieš metus Vilniuje kainos augo ženkliai sparčiau – jų augimas siekė 10,5%. Kaune būsto kainų augimas kovą paspartėjo lyginant su vasariu, kainos buvo 6,9%. aukštesnės, nei prieš metus, tačiau kainų augimo tempas lėtesnis, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus buvusiais 10,1%“, – BNS sako D. Poderys

Jo teigimu, Klaipėdoje kainos kovą augo 5%, augimo tempas buvo panašus kaip ir prieš metus (4,8%).

„Sparčiausiai kainos pastaruoju metu auga Lietuvos teritorijoje neįskaitant trijų didžiųjų miestų savivaldybių. Čia kovą matomas kone trigubai spartesnis būsto kainų augimas, nei prieš metus – 15%, palyginti su 5,6% augimu 2020 m. kovą“, – teigia ekonomistas.

Vilniuje per mėnesį kainos mažėjo 1,75%, o bendras metinis augimas čia sudarė 3%. Kaune per mėnesį kainos augo 4,89%, bendras metinis augimas čia sudarė 6,9%. Klaipėdoje per mėnesį kainos augo 2,1%, o bendras metinis augimas čia siekė 4,96%.

Lietuvoje, išskyrus Vilnių, per mėnesį kainos augo 3,2%, o bendras metinis augimas čia siekė 8,9%. Šalyje, išskyrus Vilnių, Kauną ir Klaipėdą, per mėnesį kainos augo 2,7%, o bendras metinis augimas buvo 15%.

Skaičiuojant Lietuvos banko skelbiamą Pasikartojančių būsto sandorių indeksą, ataskaitinio laikotarpio kaina lyginama su to paties būsto kaina, už kurią jis buvo perleistas sandoriu anksčiau. Indeksui apskaičiuoti lyginamos sandorių datos, kainos ir unikalus objekto numeris, į jį neįtraukiamas pirmą kartą parduotas turtas.