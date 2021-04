Trys Lazdynų baseino rangovai laikinai išbraukti iš „juodojo sąrašo“

Lazdynų baseino statybų aikštelė. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Statybų bendrovės „Mintija“, „Montuotojas“ bei „HSC Baltic“ teismo sprendimu laikinai išbrauktos iš Viešųjų pirkimų administruojamo Nepatikimų tiekėjų sąrašo.

Trečiadienį Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) tenkino įmonių prašymą ir pritaikė laikinąją apsaugos priemonę iki kasacine tvarka bus išnagrinėta byla dėl Lazdynų baseino rangovų atsakomybės.

„Jungtinės veiklos pagrindu projekte dalyvavusios įmonės tapo pagrindinės rangovės bankroto įkaitėmis. Vilniaus savivaldybės sprendimas dėl įtraukimo į Nepatikimų tiekėjų sąrašą buvo nesąžiningas, todėl LAT sprendimą vertiname palankiai. Toliau sieksime įrodyti, jog savivaldybės bandymas visą atsakomybę perkelti projekto partnerėms yra neteisingas“, – pranešime teigia Martynas Pargaliauskas, „Montuotojo“ generalinis direktorius.

VŽ rašė, jog savivaldybės sprendimu įmonės į Nepatikimų tiekėjų sąrašą įtrauktos sausio pabaigoje.

Tai padaryta po Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo, nepalankaus keturioms įmonėms.

VŽ rašė, kad teismas atmetė jų skundą, konstatavęs, jog savivaldybė teisėtai nutraukė rangos sutartį su šiuo metu bankrutuojančia statybų bendrove „Active construction management“ (buvusia „Irdaiva“), o jos partnerės yra taip pat atsakingos už sutarties pažeidimus.

Partnerės teisme toliau siekia, kad teismas neteisėtu pripažintų sprendimus nutraukti rangos sutartį ir įtraukti jas į nepatikimų tiekėjų sąrašą. Jos taip pat prašo pripažinti, jog sutartis pasibaigė dėl savivaldybės kaltės.

Savivaldybės teigimu, 21,8 mln. Eur vertės darbai nebuvo atliekami jau nuo 2019–ųjų rugsėjo. Bendrovės „Vilniaus vystymo kompanija“ duomenimis, per 2017–2019 m. buvo atlikta darbų už 6,3 mln. Eur (be PVM), o už baseino įrangą sumokėta 4,28 mln. Eur (be PVM).

Į Nepatikimų tiekėjų sąrašą su partnerėmis buvo įtraukta ir koncernui „Icor“ priklausanti statybų bendrovė „Axis Power“, tačiau ji į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių nesikreipė. Kaip skelbia naujienų agentūra BNS, šiemet ji ketina nutraukti veiklą, nutarus atsisakyti nuostolingos veiklos.

Į Viešųjų pirkimų tarnybos administruojamą nepatikimų tiekėjų sąrašą įtrauktos įmonės trejus metus negali dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

Naujo Lazdynų baseino rangovo konkursą vasarį laimėjo AB Panevėžio statybos trestas, su kuria pasirašyta 21,08 mln. Eur (su PVM) vertės sutartis.