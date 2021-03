Estijoje NT sandorių per metus padidėjo dešimtadaliu

Estiijos sostinė Talinas. Senamiestis. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Estijos nekilnojamojo turto (NT) rinkoje per metus sandorių padaugėjo 11%. Beveik pusė – 42% – visų sandorių atlikta sostinės apskrityje.

Butų perleidimo sandorių Estijoje per metus sumažėjo 4% iki 1.925, praneša Estijos žemės departamentas.

Taline butų pirkimo-pardavimo sandorių skaičius per metus sumažėjo 7% iki 786, Tartu ir Pernu – padidėjo atitinkamai 4% iki 166 ir 16% iki 86.

Per vasarį šalyje atlikta 14% daugiau pirkimo-pardavimo sandorių nei sausį – 4.409.

Vidutinė butų kvadratinio metro kaina Taline per mėnesį nepakito, per metus pakilo 7% iki 2.253 Eur, Tartu – padidėjo atitinkamai 1% ir 23% iki 1.977 Eur. Pernu per mėnesį kaina sumažėjo 8%, o per metus paaugo 1% iki 1.340 Eur.

