Estijoje butų sandorių vertė per pusmetį viršijo 1 mlrd. Eur

Estiijos sostinė Talinas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Per praėjusių metų II pusmetį Estijoje sudaryta 12.500 butų perleidimo sandorių – 28% daugiau nei I pusmetį ir 2% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai.

Šių sandorių bendra vertė per pusmetį buvo rekordinė – daugiau kaip 1 mlrd. Eur, praneša nacionalinė statistikos tarnyba. Per ketvirtį šis rodiklis pakilo beveik trečdaliu, o per metus – beveik dešimtadaliu.

Butų kainų mediana Estijoje praėjusių metų II pusmetį siekė 1.507 Eur už kv. m.

Sostinėje Taline butų kvadratinio metro kainų mediana per metus išaugo 6,6% iki 2.086 Eur, Tartu mieste – 11% iki 1.662 Eur, Pernu – 2% iki 1.242 Eur.

