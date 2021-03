„Neodenta“ atvėrė duris Vilniuje – visos odontologijos paslaugos po vienu stogu

„Neodenta“ vadovė Eglė Kunčiuvienė.

Jau daugiau nei 20 metų implantologijos ir estetinės odontologijos klinika „Neodenta“ sėkmingai teikia kompleksines odontologijos paslaugas ir yra vertinama pacientų visoje Lietuvoje. Vienas svarbiausių klinikos tikslų – nuolatinis progresas ir augimas. Būtent todėl, atsižvelgus į pacientų pageidavimus, nuo 2021 m. kovo 1-osios klinika pravėrė duris ir sostinėje, moderniame Paupio rajone.

Sprendimas įsikurti Vilniuje – padiktuotas ir pacientų

„Neodentos“ vadovės Eglės Kunčiuvienės teigimu, iki šiol pacientai iš Vilniaus ir aplinkinių rajonų važiuodavo gydytis į Kauno kliniką. Jie jau seniai įvertino „Neodentos“ gydytojų profesionalumą ir atsidavimą darbui, pažangiausias gydymo technologijas ir malonią atmosferą. Atsižvelgiant į pacientų lūkesčius bei komfortą, nuspręsta įsteigti itin šiuolaikišką, inovatyvią ir pažangią kliniką Vilniuje, Paupio rajone. Vieta pasirikta itin kruopščiai, įvertinus daugybę kriterijų. Kaip taikliai reziumuoja E. Kunčiuvienė: „Mūsų nuomone, „Neodenta“ atspindi tą pažangumą, modernumą ir kultūrą, kuri plėtojama Paupyje. Tai tarsi kokybės ženklas“.

Naujausi gydymo metodai

Kaune ir Vilkaviškyje filialus turinčią kliniką žengti į Vilnių paskatino ir bendros tendencijos odontologijos srityje. Pasak E. Kunčiuvienės, anksčiau žmones pas odontologijos specialistus atgindavo didelės, įsisenėjusios problemos. Dabar pastebima, kad pacientai lankosi dažniau, labiau rūpinasi burnos sveikata. Viena iš naujausių inovacijų – dantų tiesinimas kapomis, (klinika įsigijo pažangų 3Shape Trios skenerį). Pažangiausios ortodontinio gydymo tendencijos lemia, kad jis tampa aktualus ir vyresnio amžiaus žmonėms. Taip pat klinikos vadovė išskiria sparčiai populiarėjančią „Visi ant 4“ gydymo metodiką. Tai revoliucinis implantavimo ir protezavimo būdas, kuriuo vos vieno vizito metu atkuriami visi paciento dantys. Tradiciškai implantacijos metu sriegiami 6 – 8 implantai, tačiau šiandien pažangios metodikos dėka užtenka tik 4 implantų. Tai padaro gydymą daug draugiškesnį ir patogesnį pacientui.

Išskirtinė aplinka ir dėmesys visiems pacientams

Kurdami naująją kliniką Paupyje, „Neodentos“ specialistai ypatingą dėmesį skyrė ir visų pacientų komfortui. Klinikos vadovai bei personalas supranta, koki svarbi yra ramybė ir malonios emocijos. Būtent todėl įrengtas jaukus laukiamasis, kuriame galima ramiai nusiteikti artėjančiai procedūrai. Pacientai vaišinami kava ir gali leisti laiką prie židinio, grožėdamiesi Lietuvos ir užsienio autorių meno kūriniais.

„Neodenta“ labai vertina ir palankius mažųjų pacientų atsiliepimus, kurių sulaukia išties dažnai. Taip yra todėl, kad įrengta specializuota vaikų klinika puikiai suderina malonią, kūrybišką aplinką ir gydytojų profesionalumą, pasirengimą dirbti su mažaisiais pacientais. „Stengėmės sukurti linksmą, labiau pramogai, o ne gydomajai procedūrai nuteikiančią atmosferą. Puikiai suprantame, kad pirmieji vaiko apsilankymai odontologo kabinete – labai svarbūs. Jie lemia, kaip sklandžiai gydymo procesas vyks ateityje. Jei vaiko baimių visgi nepavyksta įveikti ir jo gydyti kasdieninėmis sąlygomis, gydymas gali būti atliekamas, taikant bendrinę narkozę“, – pasakoja E. Kunčiuvienė.

Pažangiausios technologijos

„Neodentos“ klinikos gydytojai itin domisi naujausiomis odontologijos tendencijomis ir praktikoje pritaiko pažangiausias technologijas. Už save kalba faktas, jog į naująją kliniką investuota apie 2 mln Eur. Tai leido rinktis tik inovatyviausius ir šiuolaikiškiausius sprendimus. Verta paminėti, kad ypatingas dėmesys skiriamas aukščiausios kokybės sterilizacijos kontrolei visoje klinikoje užtikrinti, įskaitant naujausias technologijas įrankių dezinfekcijai, saugią sterilią aplinką bei aukščiausių standartų oro filtravimo sistemas. Taip pat svarbu pabrėžti, kad „Neodentoje“ Vilniuje atliekamos ir sudėtingos chirurginės procedūros, todėl įrengtos modernios ir erdvios palatos, reikalingos atsigauti po narkozės.

Kompleksinės odontologijos paslaugos ir profesionalūs gydytojai

E. Kunčiuvienė pabrėžia – tam, kad pacientai pamėgtų odontologijos kliniką, visgi neužtenka jaukios aplinkos ir modernių technologijų. Svarbus „Neodentos“ klinikų privalumas – platus profesionaliausių paslaugų spektras. E. Kunčiuvienė pažymi: „Mūsų pacientams nereikia „lankytis skirtingose klinikose“ – visas paslaugas suteikiame „po vienu stogu“. „Neodentos“ gydytojai specializuojasi ir ugdo savo kompetencijas skirtingose odontologijos srityse – nuo įprastų odontologinių procedūrų, dantų kanalų gydymo, iki implantavimo, protezavimo, ortodontijos, vaikų gydymo „be ašarų“, įvairių estetinių procedūrų“. Tai užtikrina, kad kiekvienas „Neodentos“ specialistas – tikras savo srities ekspertas, kartu gebantis matyti platesnį panoraminį vaizdą ir, esant reikalui, nukreipti pas kitos specializacijos gydytojus.

„Visų pirma esame profesionalūs, daug praktikos ir patirties turintys specialistai. Pacientai, apsilankę mūsų klinikoje, sugrįžta, nes mūsų gydytojai ne tik puikiai išmano savo darbą, bet ir yra nepaprastai rūpestingi ir nuoširdūs žmonės, iš savo darbo reikalaujantys bekompromisės kokybės“, – pažymi klinikos vadovė.

Pandemija užgrūdino kolektyvą

Įkurtuvėms Vilniuje „Neodenta“ sėkmingai pasiruošė, nepaisant pandemijos keliamų iššūkių. Dar pavasarį klinika buvo tapusi kone „Karštąja linija“ Kauno regiono odontologinių problemų turintiems pacientams, kurie atsidūrė keblioje padėtyje, apribojus daugelio odontologinių paslaugų teikimą.

„Per pandemijos laikotarpį smarkiai užsigrūdinome, įgijome naujos darbo ekstremaliomis sąlygomis patirties. Be pagalbos vienas kitam, be darnaus komandos darbo nebūtume viso to pasiekę. Išmokome greitai reaguoti į taikomus apribojimus, sugebėjome savo investicijų dėka užtikrinti aukšto lygio apsaugą pacientams ir darbuotojams. Įkūrėme skambučių centrą, kad galėtume nuotoliniu būdu patarti pacientams. Gydytojai taip pat prisitaikė teikti patarimus ir konsultuoti nuotoliniu būdu, pasitelkiant vaizdo skambučius“, – apie pandemijos patirtį pasakoja E. Kunčiuvienė.

Geriausias laikas suplanuoti vizitą – dabar

Klinikos vadovė pabrėžia, kad „Neodentos“ kolektyvui svarbu viskas, kas susiję su burnos sveikata. Naujoje Paupio klinikoje kiekvienas pacientas yra laukiamas, jo lūkesčiai girdimi ir suteikiama kvalifikuota pagalba. Eglė Kunčiuvienė kviečia nedelsti ir suplanuoti vizitą, kad galėtumėte džiaugtis ne tik gražia šypsena, bet ir pagerėjusia gyvenimo kokybe.