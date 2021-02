Pasirašyta sutartis dėl Lazdynų baseino: PST darbus atnaujins kovą

Lazdynų baseino statybos. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Vilniaus savivaldybė pasirašė 21,8 mln. Eur vertės sutartį su bendrove „Panevėžio statybos trestas“ (PST) dėl Lazdynų baseino tolimesnių statybų.

Anot Vilniaus miesto administracijos direktoriaus Povilo Poderskio, statybas tikimasi atnaujinti artimiausiu metu, greičiausiai kovą.

„Visiems buvo netikėta, kad niekas neskundė konkurso rezultatų“, – sako jis.

P. Poderskio teigimu, bendrovė bus pajėgi užbaigti statybas iki kitų metų pradžios.

Anot savivaldybės, ankstesni rangovai buvo atlikę apie 40% baseino statybos darbų. Darbai neturėtų kainuoti daugiau, nei suplanuota, nes galimą kainos augimą turės kompensuoti buvę rangovai.

VŽ primena, kad Lazdynų baseino rekonstrukcija sustojo dėl pagrindinio rangovo – bendrovės „Active Construction Management“ (buv. „Irdaiva“) bankroto.

Naujo Lazdynų baseino rangovo konkursą savivaldybė paskelbė gruodį, o sausį pranešė jam gavusi 3 tiekėjų paraiškas.

Skelbta, jog darbai nebuvo atliekami jau nuo 2019-ųjų rugsėjo. Bendrovės „Vilniaus vystymo kompanija“ duomenimis, per 2017-2019 m. buvo atlikta darbų už 6,3 mln. Eur (be PVM), o už baseino įrangą sumokėta 4,28 mln. Eur (be PVM).

Lazdynų baseino rekonstrukcija buvo pradėta 2017 m. liepą ir turėjo būti baigta per pusantrų metų. Bendra projekto vertė iš pradžių siekė 21,8 mln. Eur.