Lazdynų baseino statybų konkursą laimėjo Panevėžio statybos trestas

Sustojusios Lazdynų baseino statybos. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

AB Panevėžio statybos trestas už 21,08 mln. Eur (su PVM) tęs Lazdynų baseino statybas Vilniuje, skelbia rangovo konkursą baigianti sostinės savivaldybė.

Sutartį su laimėtoju planuojama pasirašyti artimiausiu metu, o statybos turėtų būti baigtos 2022 m. pradžioje.

„Nors objektas didelis ir sudėtingas, tačiau sulaukė didelio rangovų susidomėjimo. Tikimės, kad solidi, pajėgi kompanija galės greitai objektą užbaigti. Per ateinančias 10 dienų konkurso dalyviai pagal įstatymus šį sprendimą gali apskųsti, ką jie tikriausiai ir padarys. Tačiau tikimės, kad skundai nebus pagrįsti ir, pagal optimistinį scenarijų, darbai turėtų prasidėti vasario pabaigoje–kovo pradžioje“, – pranešime teigia Povilas Poderskis, miesto administracijos direktorius.

Anot jo, miestui bendra projekto kaina iš esmės nesikeis.

VŽ rašė, kad naujo Lazdynų baseino rangovo konkursą savivaldybė paskelbė gruodį, o sausį pranešė jam gavusi 3 tiekėjų paraiškas.

Skelbta, kad naujas rangovas darbus turėtų užbaigti per 16 mėnesių. Anot savivaldybės, darbai nekainuos daugiau, nei suplanuota, nes galimą kainos augimą turės kompensuoti buvę rangovai.

Naujo rangovo paieškos pradėtos po to, kai nutraukta 21,8 mln. Eur vertės sutartis su dabar bankrutuojančia bendrove „Active Construction Management“ (buvusi („Irdaiva“). Skelbta, jog darbai nebuvo atliekami jau nuo 2019–ųjų rugsėjo. Bendrovės „Vilniaus vystymo kompanija“ duomenimis, per 2017–2019 m. buvo atlikta darbų už 6,3 mln. Eur (be PVM), o už baseino įrangą sumokėta 4,28 mln. Eur (be PVM).

Skaičiuota, kad „Active Construction Management“ atliko apie 40% numatytų darbų.

Sausį teismas konstatavo, jog savivaldybė teisėtai nutraukė rangos sutartį, o jos partnerės yra taip pat atsakingos už sutarties pažeidimus.

Po to Vilniaus miesto savivaldybės prašymu statybų bendrovės „Montuotojas“, „Mitnija“, „HSC Baltic“, „Axis Power“ įtrauktos į nepatikimų tiekėjų sąrašą. Įmonės skelbė svarstančios teikti kasacinį skundą.