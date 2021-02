NT bendrovės vadovui – kaltinimai VMI, „Sodrai“ ir savivaldybei padarius 429.000 Eur žalos

FNTT nuotr.

Neįvardijamos nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovės direktorius kaltinimas valstybės institucijoms ir sostinės savivaldybei padaręs 429.000 Eur žalos, skelbia tyrimą atlikusi Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).

Nustatyta, kad Vilniuje privačius namus stačiusios įmonės direktorius, bendrovei atsidūrus ant bankroto slenksčio, galimai nesilaikė nustatyto atsiskaitymų su kreditoriais eiliškumo.

„Vadovas, matydamas itin prastą bendrovės finansinę padėtį, toliau tęsė veiklą, tačiau nutraukė atsiskaitymus su Valstybine mokesčių inspekcija (VMI), Vilniaus miesto savivaldybe ir „Sodra“. Esą, pirmiau buvo bandoma atsiskaityti su tiekėjais už prekes ir paslaugas, kad NT projektas būtų tęsiamas“, – teigiama pranešime.

Byla Vilniaus apygardos prokuroro sprendimu perduota teismui. Civilinius ieškinius byloje yra pareiškusi VMI – per 297.000 Eur bei Vilniaus miesto savivaldybė – per 17.000 Eur. Prokurorų prašymu laikinai apribota nuosavybės teisė turtui, kurio vertė – per 177.000 Eur.

Baudžiamajame kodekse nustatyta, kad už žalą kreditoriams griežčiausia gresianti bausmė – laisvės atėmimas iki dvejų metų.