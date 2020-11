„Eften Capital“ fondas perka pirmuosius senjorų namus

Viljaras Arakas, „EfTEN Capital“ vadovas. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Estijos kapitalo investicijų bendrovės „Eften Capital“ fondas pasirašė sutartį dėl šiuo metu dar statomų senjorų namų Taline įsigijimo už 6,2 mln. Eur. Tai bus pirmoji tokio tipo fondo investicija.

„Žengiame į segmentą su aiškia ateities perspektyva, kadangi slaugos paslaugų poreikis nuolat auga. Pirmasis sandoris, susijęs su visiškai nauju pensionatu, kuris yra puikioje lokacijoje klientams iš Talino ir jo apylinkių“, – pranešime teigė Viljaras Arakas, fondo valdybos narys.

Fondo „Eften Real Estate Fund III“ įmonė „Eften SPV19“ pasirašė sutartį su bendrove „Arca Varahaldus“, pranešė jo valdytoja per Nasdaq vertybinių popierių biržą.

Pensionato statybas planuojama baigti 2020–aisiais, jis dešimčiai metų išnuomotas įmonei „Pirita Kodu“. Kompanija nuomą pradės mokėti 2021 m. balandį, o mokestis palaipsniui didės iki 2022 m. sausio.

Objekto, kurio pastatų plotas siekia 6.000 kv. m, plėtra pradėta 2019 m. rudenį. Juose ketinama įrengti 250 lovų, taip pat patalpas terapijos paslaugoms, baseinus, sporto salę ir t.t. Pensionate paslaugos bus teikiamos senjorams ir vaikams.

Sandorį finansuoja komercinis bankas „Swedbank“. Jo užbaigimui pritarti turės Estijos konkurencijos prievaizdai.

„Eften Real Estate Fund III“ šiemet per tris ketvirčius gavo beveik 7,7 mln. Eur konsoliduotų pardavimo pajamų, arba 9,97% daugiau nei tuo pat metu 2019–aisiais (7 mln. Eur). Per šį laikotarpį fondas uždirbo 747.000 Eur grynojo pelno, kuris per metus traukėsi 6,7 karto, anot fondo, dėl pandemijos sukelto ekonominio neapibrėžtumo.

„Eften Real Estate Fund III“ šiuo metu Lietuvoje valdo DSV logistikos centrą, biurų pastatus „Evolution“, „Laisvės 3“, „Ulonų“ ir „Atea“ Vilniuje, prekybos centrą „Saulės miestas“ Šiauliuose.