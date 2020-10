Registrų centras: rugsėjį – NT rinkos spurtas

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Registrų centro duomenys rodo, kad rugsėjį nekilnojamojo turto (NT) sandorių kiekis buvo didžiausias mėnesio rezultatas per pastaruosius keletą metų. O bendrą aktyvumą į priekį traukė žemės sklypų ir namų pardavimai.

Kalbant apie butus, jų per rugsėjį visoje šalyje buvo perleista 3.176 – 7,9% daugiau nei pernai tuo pat metu ir 11,5% daugiau nei šiemet rugpjūtį.

Registrų centro statistika apima tiek naujos, tiek senos statybos būstą, kai jis perleidžiamas notaro patvirtintu sandoriu. Taigi, čia atsispindi ir naujos statybos būstai, dėl kurių įsigijimo preliminarios sutartys galėjo būti sudarytos prieš 6–18 mėn.

Per sausį-rugsėjį visoje šalyje įregistruota beveik 23.100 butų pardavimų – 12,5% mažiau nei praėjusių metų sausio-rugsėjo mėnesiais.

„Rugsėjis pagal butų pardavimus jau buvo artimas iki karantino matytiems skaičiams, kai per vieną mėnesį visoje šalyje buvo įregistruojama po daugiau kaip 3.000 butų sandorių. Be to, tai buvo gausiausias šiais metais butų sandorių mėnuo tiek visoje Lietuvoje, tiek ir daugelyje šalies didmiesčių. Sostinės butų rinka, nors pamažu kopia į viršų, tačiau metų pradžioje fiksuotų rekordinių skaičių dar nesiekia“, – pranešime cituojamas Paulius Rudzkis, laikinasis Registrų centro Duomenų sprendimų ir analizės departamento vadovas.

Žiūrint į didmiesčius, sandorių kiekio metinis augimas rugsėjį fiksuotas Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Panevėžyje sandorių kiekis buvo nežymiai mažesnis nei prieš metus.

[infogram id="e6ce9713-8ee7-47ed-8ab4-1de35e7854cb" prefix="UnI" format="interactive" title="BUTAI rugsėjis: Pirkimo sandoriais perleistų (notarų patvirtintų) butų skaičius Lietuvos didmiesčiuose"]

Bendrai per devynis šių metų mėnesius Lietuvoje įregistruotų NT pirkimo-pardavimo sandorių skaičius siekė 90.400 ir buvo 4% mažesnis nei pernai sausio-rugsėjo mėnesiais (94.600). Vien tik per rugsėjį įregistruota 12.700 NT sandorių – net 19% daugiau nei 2019 metų pirmąjį rudens mėnesį ir 7% daugiau nei šių metų rugpjūtį.

Kalbėdamas apie visos NT rinkos aktyvumą, P. Rudzkis sako, jog toks rugsėjo spurtas leido dar labiau sumažinti metinio sandorių kiekio atsilikimą nuo praėjusių metų. Jeigu įregistruojamų NT sandorių kiekis per likusius šių metų mėnesius išlaikys panašų tempą, galima tikėtis, kad 2020 metais bendras rezultatas nedaug atsiliks nuo 2019-ųjų.

„Labai gerus rugsėjo rezultatus pirmiausia lėmė žemės sklypų rinka – rugsėjo rezultatai buvo geriausi per pastaruosius keletą metų. Gyvenamųjų namų pardavimai taip pat toliau laikosi istorinėse aukštumose“, – komentuoja P. Rudzkis.

Šiemet visoje šalyje įregistruota 44.600 žemės sklypų savininkų pasikeitimų – 1,5% mažiau nei pernai tuo pačiu metu (45.300). Vien tik per rugsėjo mėnesį įregistruota 6.400 sklypų sandorių – net 27% daugiau nei 2019 metų rugsėjį ir 6% daugiau nei šių metų rugpjūtį.

Per šiuos metus visoje šalyje įregistruota per 9.000 individualių gyvenamųjų namų pardavimų – 2% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Vien tik per rugsėjį įregistruota per 1.300 gyvenamųjų namų pardavimų – 19% daugiau nei praėjusių metų rugsėjo mėnesį ir 1% daugiau nei šių metų rugpjūtį.

[infogram id="8756969b-7b27-4dbf-ae8a-f7729fc584ca" prefix="VBz" format="interactive" title="rugsėjis: NT rinkos aktyvumas būstai butai RC sandoriai"]