LB: NT rinkos dalyviai tikisi mažesnės biurų paklausos, nuomos kainų kritimo

Smulkių biurų ir bendradarbystės erdvė „Spaces“. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Koronaviruso pandemija gerokai pakoregavo nekilnojamojo turto (NT) rinkos dalyvių lūkesčius dėl komercinio NT, būsto kainų ir nuomos perspektyvų – jos vertinamos kur kas atsargiau nei metų pradžioje, rodo naujausia Lietuvos banko (LB) NT rinkos dalyvių apklausa.

„Dėl koronaviruso pandemijos ir ekonomikos nuosmukio NT rinkos dalyvių lūkesčiai per pusmetį smarkiai atvėso: tikimasi, kad biurų paklausa bus mažesnė, jų užimtumas mažės, o nuomos kainos kris. Sumenko ir naujų butų investicinis patrauklumas – iki pandemijos sostinės rinkoje buvo nuperkamas kas trečias naujos statybos būstas, o viruso protrūkio metu – jau tik kas penktas“, – pranešime sakė Vaidotas Šumskis, LB Makroprudencinės analizės skyriaus vyresnysis ekonomistas.

Daugiausia NT rinkos dalyvių mano, kad per ateinančius 12 mėnesių naujų butų kainos didžiuosiuose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje – nesikeis. Kad tokių butų kainos šių miestų centruose nesikeis, nurodė atitinkamai 50, 64 ir 50% apklaustųjų. Atitinkamai 49, 82 ir 50% respondentų tikisi, kad butų kainos nesikeis ir didžiųjų miestų gyvenamuosiuose rajonuose. Tai gerokai santūresni lūkesčiai nei prieš pusmetį, kai vyravo pakankamai optimistiški kainų augimo lūkesčiai.

Komercinis NT

Apklausos dalyvių lūkesčiai dėl komercinio NT rinkos perspektyvų per pusmetį pastebimai suprastėjo. Dauguma apklaustųjų tikėjosi, kad per ateinančius 12 mėnesių pagal naujas sutartis bus išnuomota mažiau modernių biurų ploto nei per ankstesnius 12 mėnesių. Kad jo bus išnuomota mažiau Vilniuje, manė 82, Kaune – 50% respondentų. Palyginti su prieš pusmetį atliktos apklausos rezultatais, manančiųjų, kad biurų Vilniuje ir Kaune bus išnuomota mažiau, padaugėjo atitinkamai 51 ir 50 procentinių punktų.

Reikšmingai padaugėjo apklausos dalyvių, kurie manė, kad per ateinančius 12 mėnesių biurų nuomos kainos Vilniuje sumažės. A ir B klasės biurų nuomos kainų kritimo Vilniuje tikėjosi atitinkamai 46 ir 57% respondentų. Praėjusį pusmetį atitinkamai 6 ir 24% apklausos dalyvių manė, kad sumažės A ir B klasės biurų nuomos kainos.

Daugėjo NT rinkos dalyvių, pastebinčių per didelę biurų pasiūlą Kaune ir Klaipėdoje. Kad Kaune nuomojamų biurų pasiūla viršija paklausą, manė du iš trijų (63%) Kauno NT rinką vertinusių respondentų, o Klaipėdoje biurų pasiūlos pertekliaus riziką įžvelgė 40% apklaustųjų. Per pusmetį taip manančių vertintojų dalys šiuose miestuose padidėjo atitinkamai 13 ir 15 procentinių punktų.

Didžioji dalis NT rinkos dalyvių nurodė, kad nuo 2020 metų kovo mėnesį bankuose skolinimosi sąlygos investicijoms į biurų pastatų plėtrą arba įsigijimą Vilniuje ir Kaune sugriežtėjo. Taip manė atitinkamai 92 ir 88% respondentų, vertinusių šių miestų biurų rinkas.

LB teigimu, nekilnojamojo turto rinka ir jos tvari raida yra svarbi visos šalies finansų sistemos stabilumui. Paskolos būstui įsigyti sudaro beveik pusę viso kredito įstaigų suteiktų paskolų privačiajam ne finansų sektoriui portfelio. Lietuvos bankas reguliariai stebi situaciją NT rinkoje, vertina jos naujausias tendencijas. NT rinkos dalyvių apklausa yra NT rinkos stebėsenos priemonė.

Apklausa atliekama du kartus per metus.

