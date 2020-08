„Morgan Stanley“: atsisakant biurų, nuomos kainos Azijoje gali kristi 15%

Honkongas. Anthony Wallace'o (AFP / „Scanpix“) nuotr.

JAV investicinis bankas „Morgan Stanley“ prognozuoja, kad kompanijos Azijoje po pandemijos biurų plotą gali mažinti vidutiniškai 3–9%, o tai per trejus metus lemtų 10–15% nuomos kainų mažėjimą.

Pasak banko, finansų bei IT sektoriuose dirbančios kompanijos per artimiausius trejus metus savo plotą visam laikui gali apmažinti ir dešimtadaliu. Be abejo, jeigu sėkmingai bus įgyvendinamos nuotolinio darbo bei verslo palaikymo strategijos, rašo CNBC.

„Morgan Stanley“ ekspertai mano, kad biurų plotą kompanijos mažinsis pasitelkdamos trejopą strategiją.

Pavyzdžiui, 20% biurų ploto optimizacijai gali padėti, jei visi darbuotojai bent kartą per savaitę dirbs nuotoliniu būdu, o biure neturės asmeninio stalo. Kitaip, tariant, jais bus dalijamasi.

„Skirtingai nei NT konsultantai, nemanome, kad reikalavimas laikytis atstumo skatins biurų ploto paklausą. Nebent COVID-19 tęsis ilgą laiką“, – analizėje rašo investicinis bankas.

Be to, įmonės gali įsivardyti pagalbines funkcijas, kurias visiškai galima atlikti iš namų. Arba netgi perkelti į pigesnės darbo jėgos šalis, pavyzdžiui, Indiją ar Vietnamą.

Trečia, anot banko, jei kompanijoms vėliau ir prireiktų daugiau erdvės darbui, jos suktųsi į lanksčiomis sąlygomis nuomojamą plotą, bendradarbystės centrus.

