Vilniaus savivaldybė kviečia galutinai pasirinkti sklypą restitucijos procese

Vilniaus miesto savivaldybė skelbia suformavusi tiek sklypų, kad jų visiškai pakaks visiems laukusiems Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) sudarytame sąraše ir „net šiek tiek daugiau, kad būtų galima pasirinkti“.

„Tačiau šis teritorijų sąrašas jau yra baigtinis ir ilgai rinkęsi žmonės bus kviečiami šįkart galutinai apsispręsti, nes ši restitucijos proceso dalis baigiasi“, – teigia savivaldybė.

Tiems, kas atsisakys siūlomų žemės sklypų, valstybė už nacionalizuotą žemę kompensuos pinigais.

Grąžintinų sklypų fonde yra įvairios paskirties sklypų. Ne visais atvejais įmanoma suformuoti sklypus teritorijose, kur yra buvusi žmogaus protėvių žemė, nes plečiantis miestui daug teritorijų buvo urbanizuotos, užstatytos. Vieni renkasi komercinės paskirties žemės sklypus, kiti – teritorijas su galimybe individualiai statybai arba su galimybe vykdyti pramoninę, gamybinę veiklą. Gavę kvietimus ir susipažinę su informacija, žmonės šiame etape turės galutinai pasirinkti sau labiausiai priimtiną variantą iš siūlomų.

Per pastaruosius dvejus metus NŽT Vilniaus miesto skyriui savivaldybė jau perdavė 845 sklypų kadastrinius matavimus, nuosavybė atkurta apie 2.400 žmonių. Šį pavasarį Vilniaus savivaldybė patvirtino dar 46 teritorijas (apie 33,37 ha), kuriose prioriteto tvarka rengiami sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai ir projektuojami nauji valstybinės žemės sklypai nuosavybės teisių atkūrimui. Preliminariai skaičiuojama, kad jie galėtų būti suteikti apie 230 žmonių. Be to, šiuo metu Vilniaus savivaldybė yra suplanavusi ir parengusi perdavimui NŽT dar 30 teritorijų, kuriose dar apie 170 žmonių bus galima atkurti žemės nuosavybę.

Paskutiniam restitucijos etapui numatyta daugiau nei 1% visos miesto teritorijos.

