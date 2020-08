50 statybos įmonių, pirmąjį pusmetį pervedusių daugiausia mokesčių

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

2020 m. pirmąjį pusmetį 50 statybos įmonių į Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) sąskaitas pervedė beveik 17,6 mln. Eur įvairių mokesčių. Palyginti su praėjusių metų pirmuoju pusmečiu, matyti didžiulis skirtumas. Jis susidarė dėl to, kad pandemijos metu įmonėms buvo leista atidėti mokesčius.

Pandemijos paveiktos įmonės VMI juos galės sumokėti per du mėnesius po to, kai bus atšaukta ekstremali situacija. Per praėjusių metų pirmąjį pusmetį į TOP 50 patekusios statybos įmonės sumokėjo 51,7 mln. Eur įvairų mokesčių. Per šių metų sausį–biržel ...