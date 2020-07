Užsakymą statyti Vilniaus oro uosto išvykimo terminalą gavo „Mitnija“

Koncernui „MG Baltic“ priklausanti statybos UAB „Mitnija“ laimėjo viešą konkursą ir statys naująjį Vilniaus oro uosto keleivių išvykimo terminalą.

Bendrovė pranešė, kad užsakymo vertė – beveik 25 mln. Eur (be PVM). Ji ne tik pastatys 14.400 kv. m ploto terminalą, bet ir pertvarkys 34.000 kv. m oro uosto prieigų.

Baigus statybos darbus, naujasis terminalas keleivius galėtų priimti 2022 m. pabaigoje.

Iš viso konkurse pasiūlymus pateikė 7 įmonės.

[infogram id="07503979-bafb-4720-9542-10d62b6c8fed" prefix="tEL" format="interactive" title="Copy: Kauno sporto centro Nemuno saloje rangos konkursas"]

„Projektas būtinas didinant Vilniaus oro uosto pralaidumą ir tampa dar aktualesniu, siekiant ateityje prisitaikyti prie naujos realybės, kurią diktuoja pandemijos iššūkiai. Jį įgyvendinus bus galima dar efektyviau užtikrinti fizinės distancijos tarp keleivių laikymąsi. Tam sėkmingai įgyvendinti reikia ne tik modernios didesnės erdvės, bet ir technologinių sprendimų jos viduje. Todėl naujajame terminale matysime žymiai modernesnę keleivių patogumui skirtą infrastruktūrą, daugiau automatizuotų sprendimų, savitarnos paslaugų“, – pranešime cituojamas Dainius Čiuplys, Vilniaus oro uosto vadovas.

Anot jo, investicijos į naują terminalą planuojamos taip, kad turėtų atsipirkti per 10-15 metų. Realūs darbai, teritorijos naujam pastatui paruošimas turėtų prasidėti jau artimiausiu metu. Oro uostas visų numatytų darbų metu veiks įprastu režimu.

Andrius Drizga, „Mitnijos“ projektų vadovas, teigia, kad kartu su naujo terminalo statyba kompanija atliks ir terminalo prieigų pertvarką.

„Šis darbas bus didžiausias iššūkis mūsų komandai. Vos per tris mėnesius turėsime atnaujinti 34.000 kv. m Vilniaus oro uosto prieigų – rekonstruoti inžinerinius tinklus, visiškai pertvarkyti automobilių stovėjimo aikštelę ir transporto sistemą, įrengti stogines. Statybos, tikėtina, vyks 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę“, – teigia jis.

Iki 2.400 keleivių per valandą

Naujas A++ energinio naudingumo, pagal tvarių pastatų standartą BREAAM plėtojamas keleivių išvykimo terminalas bus statomas šiaurinėje oro uosto dalyje, tarp naujojo VIP terminalo su konferencijų centru ir senojo terminalo. Pastačius objektą, bendras Vilniaus oro uosto terminalų plotas išaugs trečdaliu, o keleivių pralaidumas – daugiau nei dvigubai, nuo dabar esančių 900 iki 2.400 keleivių per valandą.

Pirmajame terminalo aukšte veiks keleivių registracijos ir viešosios erdvės, kavinės, aviakompanijų biurai. Antrajame aukšte ketinama įrengti saugumo patikros zoną ir išvykimo vartus Šengeno šalių keleiviams.

Pastate taip pat bus įrengtos techninės erdvės – bagažo patikros ir rūšiavimo, inžinerinių sistemų patalpos. Su dabartiniu keleivių terminalu naujasis bus sujungtas galerija.

Sekite NT rinkos naujienas ir tendencijas „Facebook“ puslapyje „VŽ Nekilnojamasis turtas“