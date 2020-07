Neužimto biurų ploto dalis Kaune paaugo iki 17%

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Šių metų pirmąjį pusmetį Kaune 17% modernių biurų ploto buvo neužimta.

Vakansija per pusmetį ūgtelėjo 4 proc. punktais, per metus – 6 proc. punktais, nurodoma nekilnojamojo turto (NT) paslaugų bendrovės „Newsec“ apžvalgoje.

Palyginimui, Vilniuje neužimto ploto rodiklis per pusmetį didėjo 0,6 proc. punkto, iki 3,3%.

„Naujai pastatytuose objektuose Kaune buvo siūloma net per 44.000 kv. m laisvo ploto. Daugiau kaip trečdalis patalpų yra 2020 m. užbaigtuose projektuose, tad nuomininkai Kaune iš tiesų turi didelį pasirinkimą. Kita vertus, toks nuomininkams palankus laikotarpis ilgai nesitęs“, – pažymi Jurgita Ragaišė, „Newsec“ tarpininkavimo paslaugų grupės vadovė.

Bendrovė prognozuoja, kad metų pabaigoje vakansijos lygis sudarys 13%, o vėliau sumažės iki 10% Tikėtina, kad plėtotojai pristabdys modernių biurų plėtrą.

Susitarimų mažėjo 2,2 karto

Per 2020 m. pirmąjį pusmetį nuomai siūlomų biurų patalpų plotas Kaune padidėjo 12%, o per metus – 33%. Per šių metų sausį–birželį mieste buvo užbaigti trys modernių biurų objektai, kurie rinką papildė 26.800 kv. m naujo ploto. Iš viso antrojo ketvirčio pabaigoje su šiais projektais Kauno biurų rinka sudarė apie 253.000 kv. m.

Iš viso šiemet per pirmąjį pusmetį buvo susitarta dėl 9.000 kv. m nuomos, arba 2,2 karto mažiau nei tuo pat metu pernai (apie 20.000 kv. m).

Kol kas didžiausiu nuomos sandoriu tapo Švedijos IT bendrovė „Evolution Gaming“ sutartis dėl 2.000 kv. m verslo centre „Alia“.

J. Ragaišė sako, kad, nepaisant COVID-19 neigiamo poveikio ekonomikai, nuomos kainos Kaune šiek tiek pakilo – 0,7%. Tam įtakos turėjo ir užbaigtas verslo centras „Magnum“.

Šiuo metu A klasės pastatuose nuomos vidurkis siekia 12–13,5 Eur / kv. m / mėn., o B klasėje 7–11,5 Eur.

„Newsec“ teigimu, plėtotojai tikisi, kad šiemet pavyks sudaryti sandorių dėl dar 10.000 kv. m biurų plotų. Ankstesniais metais išnuomoto ploto skaičius per metus būdavo beveik dvigubai didesnis – nuo 35.000 iki 40.000 kv. m.

„Ryškėja tendencija, kad laisvo biurų ploto įsisavinimui Kaune nuomininkams gali prireikti nuo 12 iki 18 mėnesių, kas sukelia nemažus iššūkius plėtotojams. Tad tikėtina, kad naujų projektų plėtra vyks nuosaikiau ir ji bus daugiausia vykdoma „build-to-suit“ pagrindu, kai NT plėtotojas pastato objektą pagal konkretaus užsakovo poreikius, o šis vėliau juos nuomojasi arba išsiperka“, – paaiškina J. Ragaišė.

Jurgita Ragaišė, NT paslaugų bendrovės „Newsec" Tarpininkavimo grupės vadovė.

