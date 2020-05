Sutarta dėl M. K. Čiurlionio koncertų centro projektavimo, statyboms pinigų nėra

R. Paleko studijos vizualizacija.

Kauno miesto savivaldybė pasirašė sutartį dėl būsimo M. K. Čiurlionio koncertų centro projektavimo darbų, tačiau teigia, kad statyboms lėšų kol kas nėra.

Savivaldybė pranešė projektavimo paslaugas pirksianti iš architektūrinių idėjų konkursą laimėjusios UAB „Paleko archstudija“ ir UAB „Baltic Engineers“.

„Nepaisant to, jog buvome tikrai gerai pasirengę, iš Kultūros ministerijos finansavimo iki šiol nesulaukėme. Natūralu, jog vienas miestas tokio masto projekte be valstybės pagalbos mažai ką gali nuveikti. Ypač šiuo metu, kai ekonominė padėtis yra gana neapibrėžta, sudėtingai prognozuojama. Dėl to projektavimo sutartyje numatėme tam tikrus „saugiklius“, leidžiančius reaguoti į situaciją mieste ir šalyje“, – pranešime cituojamas Tadas Metelionis, Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas.

Pasak jo, nors miestas šiuo metu tokio projekto savarankiškai įgyvendinti nepajėgtų, nutarta nesustoti pusiaukelėje ir iki galo atlikti visus pasirengimo darbus, kurie paprastai būna ypač imlūs laikui. Vos tik suradus stabilius finansavimo šaltinius, nedelsiant būtų pereita prie apčiuopiamų veiksmų ir pradedamos statybos.

Daugiau kaip 11.000 kv. m dydžio koncertų centre numatytos dvi koncertų salės, didžiausioje tilps apie 1.500 žmonių, taip pat 700 vietų konferencijų centras. Daugiafunkcės erdvės pasitarnaus ne tik aukšto lygio muzikiniams renginiams, bet ir kongresams bei simpoziumams.

Aplink modernų pastatą Nemuno pakrantėje numatytos viešosios erdvės ir pakrantės amfiteatras turėtų tapti traukos objektu ne vien per renginius. Lankytojų patogumui suplanuotos požeminės ir antžeminės automobilių stovėjimo aikštelės.

„Tikimės, kad šis projektas pavers Nemuno kairįjį krantą patrauklia miestietiška erdve, sujungdamas Žemąją Fredą su Kauno senamiesčiu. Esame pasirengę šiam darbui skirti visą savo intelektą ir patirtį“, – pranešime cituojamas architektas Rolandas Palekas.

Nemuno saloje taip pat planuojamas mokslo muziejus bei vandens sporto centras, taip pat nauji pėsčiųjų tiltai.

R. Paleko studijos vizualizacija.

