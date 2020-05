Pašalpų statybininkams nereikia, padėkite užsidirbti

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Pastaruosius kelerius metus Lietuvos būsto rinka išgyveno renesansą – naujos statybos butų pardavimai viršijo rekordus, sukrutusioje mažesnių miestų rinkoje kainų augimas buvo dviženklis. O spartus atlyginimų kilimas, laisvas, bet atsakingas kreditavimas būsto įperkamumą pakėlė į aukštumas.

Ir nors būsto rinka, o ir plėtotojai kartu su paskui juos sekančia visa statybos grandine tikrai nestovėjo priekinėje nukentėjusių nuo pandemijos linijoje, praėjus balandžiui jau galime matyti, kad rankinis stabdis gana smarkiai buvo užtrauktas ir šiame segmente.

Balandį Vilniuje susitarta vos dėl 51 naujos statybos buto pardavimo. Tai – 4 kartus mažiau nei kovą ir 10 kartų mažiau nei 2019-ųjų balandį, rodo NT bendrovės „Inreal“ duomenys. Pastaraisiais metais mėnesio pardavimų sostinėje vidurkis būdavo apie 450 butų. Aktyvumas kartais krito ir Kaune bei Klaipėdoje. Plačiau skaitykite čia.

Mūsų bendrapiliečių susidomėjimas nekilnojamuoju turtu (NT) nėra jokia naujiena. Visoje ES lietuviai kartu su latviais ir estais išsiskiria tuo, kad dauguma turi nuosavą būstą. 2017 m. apibendrintais duomenimis, beveik 90% gyventojų turėjo nuosavą stogą virš galvos, kai Latvijoje ir Estijoje – apie 80%. O ES vidurkis nesiekia 27%.

Tiek augimo, tiek stagnacijos metu vis išlenda prometėjų, rankose laikančių transparantus, kad „butai brangz“ ar „butai pigz“. Ir ne veltui čia rašome „z“ – tai atspindi tiek tokių „ekspertų“ kompetencijas, tiek ir jų prognozių vertę. Na, bet geriausia taktika yra piktintis ir rėkti, turbūt tuomet didėja šansai būti išgirstam, „pasipiarinti“, ypač socialiniuose tinkluose. O paskui mažai kas atsimins, kas ką pasakė ar prognozavo.

Nesiimsime platinti tokių „prognozių“ – tradiciškai paraginsime galvoti savo galva, kritiškai vertinti ne tik galutinę brangimo ar pigimo versiją, bet ir atidžiai klausytis tarp eilučių. Jei šnekantysis aiškiai „jaučia“ nelyg Vanga, o jo jausmai prasilenkia su elementariais ekonomikos dėsniais ar jų iš viso nerasta, gal vertėtų tokį veikėją išmesti iš savo informacinio lauko? Sunkiais laikais atsigręžkime į tikrus, atsakomybę jaučiančius, ne ant vienadienės bangos iškilusius autoritetus.

Kita vertus, būsto rinka – emocijų rinka. Todėl jos rezultatai gana greitai parodo vartotojų nuotaikas. Tą supranta ir plėtotojai, šiuo sunkiu laikotarpiu pritildę komunikaciją arba skleidžiantys nebūtinai realybę atitinkantį pozityvą, stengdamiesi dar labiau neišgąsdinti pirkėjų. Dabar jie ir visa statybos grandinė iš Vyriausybės tikisi ne tiesioginių subsidijų ar pašalpų, bet pagalbos gyventojams, kurie, jei pandemija praeis palyginti neskausmingai, ir užtikrins jų verslo sėkmę.

Neįsukime pragaro rato, kai, krintant gyventojų galimybėms vartoti, atsisakoma pirkinių, plėtotojai stabdo užsakymus statybininkams, šie ir taip vos sukrapštydami 2–3% pelno maržą pradeda spiestis prie valstybinių užsakymų vartų, o jų negavę tiesiog bankrutuoja ir paleidžia darbuotojus. Darbuotojus, kurie per metus sukuria apie dešimtadalį Lietuvos BVP.

„Visi darbai kol kas vyksta iš inercijos, iš praėjusiais metais suformuotų užsakymų portfelio. Tačiau jeigu nebus ryžtingų valstybės veiksmų ir ji neparodys tvirto stuburo, bijau, kad vėlyvą rudenį ar žiemą statybos sektoriuje prasidės laukinės pjautynės, projektų skundimas ir vilkinimas, kaip tai nutiko per prieš 12 metų buvusią krizę“, – apie riziką užsimena Almantas Čebanauskas, UAB „Eikos statyba“ vadovas.

Štai statybos ir su juo glaudžiai susijusių sektorių atstovų ausis turėjo pamaloninti institucijų paskelbta žinia, kad siekiama spartinti suplanuotas viešojo sektoriaus investicijas. Pranešta, kad iš ES lėšų numatyta investuoti per 3,1 mlrd. Eur į viešąją infrastruktūrą, sveikatos, socialinę apsaugą, švietimo sistemos gerinimą, informacinės visuomenės plėtrą. Be to, Vyriausybė patvirtino 345 mln. Eur finansavimą statybos darbams. Sumos solidžios, užmojai spartinti skamba patraukliai, tačiau verslas ne kartą įsitikino, kad valdžios pažadai toli gražu nevirsta realiu procesų pagreitinimu, netikėtai apauga papildomais barjerais.

VŽ nuomone, kurią pastarąjį mėnesį vis kartojame, ir kartojame, Vyriausybė turi liautis paramą dėlioti popieriuje ir spartinti ekonomikos skatinimą, kuris turėtų padėti išsaugoti darbo vietas, gyventojų pajamas, lūkesčius, vartojimą ir galiausiai į biudžetą grįžtančius pinigus. O statybos ir NT rinkos dalyviams, bent jau tiems, kurie riziką matavo tinkamai, pašalpų ir nereikės – tik padėkite atleisti ekonomikos rankinį stabdį ir pinigų jie užsidirbs.

REDAKCINIS STRAIPSNIS (vedamasis) - redakcijos nuostatas atspindintis, jos vardu parašytas, neretai nenurodant konkretaus autoriaus, rašinys, dažnai atsiliepiantis į kokius nors įvykius, paaiškėjusius faktus, tendencijas. Būdinga nedidelė, neretai vienoda visiems leidinio redakciniams straipsniams apimtis, glaustas minčių dėstymas, tezių pobūdžio argumentacija, naudojami publicistinės retorikos elementai. Įprasta pateikti išvadas, apibendrinimus, atspindinčius redakcijos nuostatas. / Žurnalistikos enciklopedija

Sekite NT rinkos naujienas ir tendencijas „Facebook“ puslapyje „VŽ Nekilnojamasis turtas“