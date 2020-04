Notarų rūmai: notarinių veiksmų skaičius smuktelėjo perpus

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Koronavirusas bei karantinas lėmė, kad notarai vidutiniškai turėjo perpus mažiau darbo nei įprasta.

Notarų rūmai, remdamiesi Registrų centro duomenimis, skaičiuoja, kad per pirmąją balandžio mėnesio dekadą (10 dienų) Lietuvoje atlikti 2.122 nekilnojamojo turto (NT) perleidimo sandoriai, o antrąjį balandžio dešimtadienį – tik 1.150, t.y. NT sandorių sumažėjo beveik perpus.

„Koronaviruso pandemija sukėlė grėsmingesnį nei 2009 m. ekonominė krizė notarų darbo apimčių nuosmukį“, – tvirtinama notarų pranešime.

„Notarai, dirbdami įprastu režimu, sulaukia vidutiniškai perpus mažiau klientų, o kai kurių notarinių veiksmų sumažėjo net keleriopai“, — sako

Marius Stračkaitis, Lietuvos notarų rūmų prezidentas, Klaipėdos miesto notaras, kelių savaičių laikotarpį apibūdina kaip „amerikietiškus kalnelius“.

„Kovo 1-10 d. viskas vyko kaip įprasta, notarai patvirtino 2.955 NT perleidimo sandorius. Kovo 10-20 d., įsigaliojus karantinui ir keturias dienas trukusiam notarų veiklos draudimui, NT sandorių skaičius krito iki 859, paskutinį kovo dešimtadienį, kai notarų veikla buvo atnaujinta, NT rinkos dalyviai siekė užbaigti suplanuotus sandorius, ir jų patvirtinta 1730. Įpusėjus balandžiui, regime jau realų sandorių skaičiaus kritimą, kuris atspindi krizinę padėtį ekonomikoje“, — sako M. Stračkaitis.

Anot jo, pastebima ir kitų grėsmingų požymių. Statistika rodo, kad nemažėja hipotekos sandorių, o tai prieš dešimtmetį įvykusios ekonominės krizės bruožas.

„Kilus krizei, savo turtą įkeitę asmenys nuolat tardavosi su bankais, dėl sumažėjusio mokumo prašydami pratęsti grąžinimo terminą, padidinti skolos sumą ar kitaip pakeisti hipotekos sąlygas“, — sako M. Stračkaitis.

Sparčiai mažėja ir kitų notarinių veiksmų. Statistika rodo, kad balandį neužregistruota nė viena išlaikymo iki gyvos galvos sutartis. Lyginant pirmąsias dvi kovo ir balandžio dekadas, paveldėjimo teisės liudijimų paveldint pagal testamentą ir pagal įstatymą, išduota atitinkamai pusantro ir dukart mažiau.

Du kartus sumažėjo dovanojimo sutarčių skaičius. Du kartus sumažėjo patvirtinamų įgaliojimų skaičius, daugiau kaip du kartus – patvirtinamų testamentų skaičius. Palyginti su dviem kovo dekadomis, balandį du kartus sumažėjo ir sudarytų vedybų sutarčių skaičius.

VŽ rašė, kad Vyriausybėje svarstomi teisės aktų pakeitimai, kad notarų darbą būtų galima perkelti į virtualią erdvę. Be to, svarstoma, kad dėl to galėtų mažėti notarų paslaugų įkainiai.

