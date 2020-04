Estijos NT rinka pirmąjį metų ketvirtį augo 5%

Valerijaus Šarifulino (TASS / „Scanpix“) nuotr.

Per šių metų pirmąjį ketvirtį Estijoje nekilnojamojo turto (NT) perleidimo sandorių sudaryta 5% daugiau nei prieš metus, tačiau kovą – ryškus rinkos aktyvumo kritimas, pranešė Estijos žemės departamentas.

Per tris šių metų mėnesius sudaryta 11.630 NT perleidimo sandorių – 6% mažiau nei ankstesnį laikotarpį, bet 5% daugiau nei tą patį ankstesnių metų laikotarpį.

Kovą užfiksuotas rinkos nuosmukis siekė 6% per mėnesį ir 9% per metus.

Rinkos apyvarta sausį-kovą siekė 885 mln. Eur – 5% mažiau nei pernai spalį-gruodį ir 6,5% mažiau nei pernai sausį-kovą.

Vien tik butų pirkimo-pardavimo sandorių per pirmąjį šių metų ketvirtį sudaryta beveik 6.400 už bemaž 453 mln. Eur. Per metų ketvirtį sandorių sumažėjo 6%, jų vertė – 9%, o augimas per metus siekė atitinkamai 7% ir beveik 13%.

Naujo būsto Taline vidutinė kaina per metus išaugo 14%, iki iki 2563 Eur / kv. m, o butai sostinės antrinėje rinkoje pabrango 6%, iki 1.850 Eur / kv. m.

VŽ rašė, kad Lietuvoje per pirmus tris šių metų mėnesius bendras įregistruotų NT pardavimų skaičius siekė 27.400 ir beveik sutapo su praėjusių metų pirmąjį ketvirtį fiksuotais skaičiais. Tačiau vien kovą šalyje įregistruota mažiau kaip 7.000 perleistų NT objektų – tai trečdaliu mažiau nei 2019 m. kovą ir šių metų vasarį, kai buvo įregistruota po daugiau kaip 10.000 NT sandorių, rodo Registrų centro duomenys.

Plačiau apie naujo būsto rinkos perspektyvas Lietuvoje skaitykite čia.

Sekite NT rinkos naujienas ir tendencijas „Facebook“ puslapyje „VŽ Nekilnojamasis turtas“