Prašymų būsto paskolai gauti skaičius JAV krito 12% 

Prašymų būsto paskolai gauti skaičius JAV pirmąją balandžio savaitę krito 33%, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai ir 12%, palyginti su savaitei prieš tai.

Metinis prašymų skaičiaus sumažėjimas buvo dar didesnis valstijose, labiausiai paveiktose koronaviruso: Vašingtono (59,9%), Niujorko (55,4%) ir Kalifornijos (47,5%), praneša CNBC.

Vidutinės 30-ies metų trukmės paskolos fiksuotos palūkanos, kai perkamas būstas iki 510.400 USD, per savaitę pakilo nuo 3,47% iki 3,49%.

Pirmąją balandžio savaitę, palyginti su ankstesne, 19% mažėjo prašymų refinansuoti būsto paskolą. Tačiau palyginti su tuo pat metu pernai, skaičius buvo 144% didesnis.

Atsižvelgiant į tebesitęsiantį palūkanų normos svyravimą ir nuolatinį likvidumo trūkumą tam tikruose hipoteka užtikrintų vertybinių popierių rinkos segmentuose, refinansavimo veikla ir toliau svyruos kas savaitę, mano Joelis Kanas, būsto paskolų bankininkų asociacijos atstovas.

Šalies būsto rinka reaguoja į pandemijos sukeltus neigiamus ekonominius efektus: smarkiai augantį bedarbių skaičių bei nepastovią akcijų rinką.

Be to, šiuo metu paskolą gauti sunkiau ir dėl didžiulio kiekio prašymų švelninti įsipareigojimus. Tuo metu skolintojai griežtina reikalavimus ir atmeta refinansavimo paraiškas dėl to, kad gyventojai praranda darbus.

VŽ rašė, kad paskutinę kovo savaitę naujų paraiškų nedarbo išmokai gauti skaičius padvigubėjo iki 6,6 mln. Jau ankstesnę savaitę užfiksuotas 3,3 mln. naujų bedarbių skaičius pranoko visų laikų rekordus keletą kartų ir dvigubai aplenkė ekonomistų prognozes, iliustruodamas, kaip sudėtinga įvertinti pandemijos poveikio mastą ekonomikai.

„Realtor.com“ kovo pabaigoje atliko gyventojų apklausą, kurios metu 37% sakė, jog dėl pandemijos atideda planus įsigyti būstą, nors norėjo tą padaryti per artimiausius 6 mėnesius.

Tuo metu 44% apklaustų pardavėjų sakė, kad planuoja atidėti pardavimo procesą.

