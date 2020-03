P. Poderskis: Vilnius „sugers“ didžiąją dalį izoliuotų žmonių

Povilas Poderskis, Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktorius. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Kadangi į Lietuvą pastarosiomis dienomis grįžtantys tautiečiai daugiausia keliauja lėktuvais, priverstinė izoliacija daugiausia palies Vilniaus savivaldybę. Tuo metu Klaipėdos savivaldybė nerimauja, kad bus įpareigota izoliuoti visus grįžusius keltais.

„Turėsime apgyvendinti visus grįžusius, ne tik Vilniaus gyventojus. Sakyčiau, kad didžiąją dalį tokių žmonių Vilnius ir „sugers“, nes jie grįš lėktuvais. Dar matėme, kad grįžta keltais, tai juos turbūt turės „sugerti“ Klaipėda“, – žurnalistams e. spaudos konferencijos metu sakė Povilas Poderskis, Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktorius.

VŽ rašė, kad Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) ruošia karantino sąlygų pakeitimus. Nuo šiol jis turės būti privalomas visiems iš užsienio grįžtantiems asmenims, o patalpas izoliacijai turės parūpinti savivaldybės. Žmonės šių patalpų karantino laikotarpiu palikti negalės.

Šiuo metu Vilnius izoliacijai užtikrinti turi 1.000 vietų – tiek savivaldybės patalpose, tiek keliuose viešbučiuose. Pirmadienį tikimasi užsitikrinti dar 1.000. Dabar Vilnius patalpų saviizoliacijai yra suteikęs maždaug 200 žmonių.

P. Poderskis skaičiuoja, kad per dieną gali tekti pasiūlyti apie 1.000 vietų žmonėms, grįžusiems į Lietuvą. Jei per ateinančias tris dienas per Vilniaus oro uostą grįš 3.000 žmonių, tikėtina, kad vietų viešbučiuose gali pritrūkti. Tačiau kol kas dėl to grėsmė nekyla.

Pirmadienio Susisiekimo ministerijos duomenimis, į Lietuvą nori grįžti daugiau kaip 3.700 šalies piliečių, o iki sekmadienio ryto jau grįžo beveik 2.300, rašė BNS.

Kol kas P. Poderskis tiksliai nežino, kiek dienų teks izoliuoti į Lietuvą iš užsienio atvykusius žmones. Detalės dar derinamos SAM. P. Poderskis sako, jog gavęs informacijos apie 7 dienas, SAM ministras pirmadienio rytą kalbėjo apie 14. Taip pat Vilnius dar nežino, ar izoliuoti teks jau pirmadienį į šalį atvykusius, ar nauja tvarka galios nuo antradienio.

„Vienas neaiškumų – izoliacijos terminas. Dabar girdime, kad reikės išlaikyti 7 dienas. Po to, atrodo, galės būti atliktas greitasis koronaviruso testas“, – sako P. Poderskis.

Kol kas aiškūs dviejų „karantininių“ viešbučių pavadinimai. „Urbihop“ jau karantinuojami apie 15 žmonių. Savo paslaugas pasiūlė ir „Air Inn“ prie Vilniaus oro uosto.

P. Poderskis skaičiuoja, kad vidutinė nakties kaina Vilniaus ekonominės klasės viešbučiuose siekia apie 30 Eur, taigi savivaldybei 7 dienų izoliacija tūkstančiui žmonių gali kainuoti apie 200.000 Eur, lėšas ketinama atgauti iš Vyriausybės. Viliamasi, kad ir patys viešbučiai galės pasiūlyti paslaugas už savikainą ar pigiau.

Maitinimą karantino vietose savivaldybė ketina organizuoti pati. Už apgyvendinimą grįžusiems mokėti nereikės.

Klaipėda nerimauja

„Jeigu mes šimtais arba tiesiog lėktuvais, arba Klaipėdoje – keltais, turėsime apgyvendinti numatytose vietose, mums greitai nebeužteks nei arenos, nei stadiono“, – spaudos konferencijoje pirmadienį sakė Vytautas Grubliauskas, Klaipėdos meras.

Jis ragino Vyriausybės atstovus prieš paskelbiant apie tokius sprendimus apgalvoti bei pranešti ir tai, kaip jie bus įgyvendinami praktiškai.

„Sprendimai, kurie yra priimami, turėtų būti vertinami ir įgyvendinimo kontekste. Ir kada sprendimas priimamas kaip geras ir būtinas, bet įgyvendinimas pakimba ore ir savivaldybės tampa tuo kraštiniu iešmininku, kažkurioje situacijoje tas traukinys atsimuš arba nuvažiuos nuo bėgių“, – sakė Klaipėdos meras.

Šiuo metu uostamiestis numatęs 539 izoliacijos vietas gyventojams. Tarp jų yra ir apgyvendinimo įstaigų, ir savivaldybės patalpų.

Savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis svarstė, kad atvykėlių izoliavimo klausimą turėtų spręsti tos savivaldybės, į kurias šie žmonės sugrįžta.

„Mes tikimės, kad tikrai šita našta, būtent tų žmonių, kuriuos reikia izoliuoti, ypatingai iš keltų, kurie atplaukia ir kur skaičius žmonių bus tikrai ne dešimtimis, o šimtais, tikrai turėtų kristi ne tiktai ant Klaipėdos miesto savivaldybės pečių, o kad visos savivaldybės, kurių gyventojai grįžta, turėtų pasirūpinti tais žmonėmis, būtent savo žmonėmis“, – sakė jis.

Pasak jo, nors savivaldybė ieško papildomų patalpų asmenų izoliacijai, prireikus apgyvendinti po kelis šimtų sugrįžusiųjų, šie resursai labai greitai išseks.

Kauna kalbasi su viešbučiais

Šiuo metu Kaune apie 20 asmenų yra izoliuoti, BNS teigė Paulius Keras, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas.

Jis taip pat teigė, kad šiuo metu savivaldybė numačiusi apie 250 tokių patalpų iš užsienio grįžusiems žmonėms, kurie neturi galimybės savęs izoliuoti namuose.

„Šiai minutei turime apie 250 vietų, numatytų izoliacijai, kur galėtų būti apgyvendinti galbūt koronavirusu užsikrėtę asmenys. Šis skaičius gali didėti, nes vyksta diskusijos su viešbučiais, apgyvendinimo paslaugas teikiančiomis įmonėmis“, – teigė jis.

