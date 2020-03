Atnaujinti Kauno daugiabučiai Metų renovacijos projekto rinkimuose

Kaunas, Lietuvos laikinoji sostinė, vis sparčiau keičia veidą – daugiabučių modernizacijai įgaunant vis didesnį pagreitį, daugėja ir atnaujintų gyvenamųjų namų, kurie prisideda prie patrauklesnio miesto įvaizdžio. Žinoma, keičiasi ne tik pastatų išorė – svarbiausi pokyčiai yra nematomi: energetinis daugiabučių efektyvumas, prie kurio prisideda atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas. Metų renovacijos projekto rinkimuose dalyvaujantiems projektams – Geležinio vilko g. 1 ir P. Lukšio g. 2 esantiems daugiabučiams šiandien dalį šilumos pagamina renovacijos metu įrengti saulės kolektoriai, kurie taip pat prisideda ir prie aplinkos saugojimo.

Šių daugiabučių atnaujinimo metu buvo atlikti šie darbai: tinkuojamu fasadu apšiltintos namų sienos, įstiklinti ir apšiltinti balkonai, apšiltintas stogas bei cokolis, pakeisti energetiškai neefektyvūs butų langai ir bendrojo naudojimo durys, modernizuotus namo šildymo, vėdinimo ir karšto vandens paruošimo sistemos, pakeisti vandentiekio vamzdynai ir seni liftai bei įdiegti atsinaujinantys energijos šaltiniai.

Anot daugiabučių renovacijos investicijų plano įgyvendinimo konsultanto Olego Mackevičiaus, po renovacijos tiek Geležinio vilko g. 1, tiek P. Lukšio g. 2 esančių daugiabučių energinio efektyvumo padidėjimas buvo jaučiamas labai tiesiogiai: dabar gyventojai moka ne tik mažesnes sąskaitas už šildymą, bet ir turi galimybę termoreguliatorių pagalba patys nusistatyti pageidaujamą temperatūrą visuose kambariuose.

„Renovacijos priemonių įdiegimas lėmė daugiabučių energinio efektyvumo klasės šuolį: Geležinio vilko g. esantis daugiabutis iš E klasės pakilo į B, o P. Lukšio 2 gyvenamasis namas pasiekė C energetinio efektyvumo klasę. Taip pat ženkliai sumažėjo ir daugiabučių išmetamo anglies dvideginio, prisidedančio prie klimato kaitos, kiekis – per abudu namus sumažėjo net 212,71 tonomis per metus“, – teigia pašnekovas.

Keliskart sumažėjusios energijos sąnaudos

O. Mackevičius pažymi, kad prie energijos sąnaudų sumažėjimo sparčiai prisidėjo ir modernizuota šildymo sistema: daugiabučiuose buvo įrengta nauja nepriklausoma dvivamzdė šildymo sistema, pakeisti visi vamzdynai bei radiatoriai, o gyventojų patogumui buvo įrengti termoreguliatoriai ir šilumos kiekio dalikliai, kurie leidžia visiems sutaupyti.

P. Lukšio g. 2 gyvenamojo namo gyventojai skaičiuoja, kad atnaujinimo darbų dėka skaičiuojamosios energijos sąnaudos sumažėjo apie 75 proc., o anksčiau sunaudojamus 298,64 kWh/kv. m pakeitė mažesnis energijos poreikis – dabar daugiabutyje sunaudojama 72,05 kWh/kv. m. Tuo tarpu Geležinio vilko g. 1 daugiabučio skaičiuojamosios energijos sutaupymai siekia 70 proc., o šiluminės energijos poreikis sumažėjo 3 kartus: nuo 243,25 kWh/kv. m iki 72,05 kWh/kv. m.

Pasak O. Mackevičiaus, gyvenamojo namo šiluminės energijos sutaupymams taip pat labai svarbus sienų fasado apšiltinimas: „Pasirinkus tinkuojamą fasadą daugiabučiai tapo sandaresni, o tai leido papildomai sutaupyti apie 10-15 proc. šiluminės energijos. Kitas svarbus faktorius – cokolių apšiltinimas. Dažnai neįvertinama, kad per neapšiltintas daugiabučio pamatų konstrukcijas prarandama nemaža dalis pastato šilumos, tad rengiant investicinį planą svarbu į tai atsižvelgti.“

AEI dengia dalį energijos sąnaudų

O. Mackevičius taip pat pabrėžia, kad atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas buvo itin apgalvotas sprendimas, kuris iš pradžių pareikalauja nemažų investicijų, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje atsiperka. Tiek P. Lukšio g. 2, tiek Geležinio vilko g. 1 daugiabučiuose ant stogų buvo įrengti saulės kolektoriai, kurių gaminama šiluma yra naudojama karšto vandens sistemoje.

„Siekiant dalinai kompensuoti elektros energijos sąnaudas, ant stogo buvo sumontuoti saulės kolektoriai, kurie šildo vandenį ir saulėtomis dienomis mažina šilumos siurblių elektros energijos sąnaudas. Šilumos siurblių ir saulės kolektorių pagamintos perteklinės energijos akumuliavimui nuspręsta namo šilumos punkte įrengti akumuliacines talpas“, – aiškina pašnekovas.

Metų renovacijos projekto rinkimai

Šie daugiabučiai dalyvauja Metų renovacijos projekto rinkimuose, kuriuos rengia Būsto energijos taupymo agentūra (BETA). Susipažinti su visais kandidatais galima BETA „Facebook“ puslapyje ir naujienų portale. Geriausius įgyvendintus projektus kviečiami rinkti visi Lietuvos gyventojai – balsavimas už kandidatus prasidės kovo 31 d. naujienų portale, o laimėtojai bus paskelbti balandžio pradžioje.

