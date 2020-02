„M.M.M. projektai“ keičia vardą ir prekės ženklą

„Galio group“ pristatymas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Nuo šiol verslininko Nerijaus Numavičiaus kontroliuojama nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovė vadinsis „Galio Group“.

Po 14 metų veiklos toks sprendimas priimtas stipriau žengiant į Vilniaus būsto rinką.

„Ilgą laiką specializavomės plėtoti biurų pastatus. Tačiau bendrovės veikla sparčiai plečiasi, žengiame į sostinės būsto rinką, kur pagal investicijas ir butų pasiūlą būsime dideliu žaidėju. Be to, rengiamės plėtoti didelius multifunkcius projektus Latvijoje ir Ukrainoje. Naujasis vardas yra logiškas žingsnis, atspindintis pokyčius tiek įmonės veikloje, tiek mūsų kolektyve“, – pranešime cituojama Diana Dominienė, „Galio Group“ valdybos pirmininkė.

„Galio Group“ 2020 m. į NT projektų plėtrą ketina investuoti apie 73 mln. Eur. Didžiausią investicijų dalį sudaro šiuo metu Vilniuje statomi verslo centrai „Wave“, „S7“ (4 etapas) ir „Freedom 36“. Į daugiabučių projektus bendrovė šiais metais planuoja investuoti apie 20 mln. Eur ir rinkai pasiūlyti apie 600 butų šešiuose projektuose Vilniuje.

Per ateinančius 7 metus Lietuvoje „Galio Group“ ketina investuoti 375 mln. Eur, per 8-erius Rygoje – 450 mln. Eur, o per 6-erius Kijeve – 130 mln. Eur.

UAB „Galio Group“ buvo įregistruota 2019 m. birželį, rodo Registrų centro duomenys.

„M.M.M. projektai“ konsoliduotų finansinių ataskaitų neteikia. 2018 m. įmonės pardavimo pajamos siekė 1,5 mln. Eur, nuostolis – 7,6 mln. Eur. 2017 m. atitinkamai gauta 1,4 mln. Eur pajamų ir patirtas 3,0 mln. Eur nuostolis.

