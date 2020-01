Problemos, slypinčios paviršiuje

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Daugiabučių renovacijos procesas pagreičio neįgauna ir toliau slenka vėžlio žingsniu: prieš 15 metų pradėta programa stringa – Valstybės kontrolė (VK) suskaičiavo, kad dabartiniu tempu visų modernizacijos besišaukiančių daugiabučių renovacija būtų baigta po 100 metų.

Kadangi dauguma daugiabučių namų Lietuvoje suvartoja itin daug šilumos energijos, priklausomai nuo investicijų į namo modernizavimą, daugiabučio atnaujinimas gali padėti sutaupyti nuo 40% pastatui šildyti naudojamos energijos. Daugiabučiai namai pradėti modernizuoti 2005 m., įgyvendinant Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą. Lietuvoje yra apie 38.000 daugiabučių, iš kurių 90% yra energiškai neefektyvūs ir turėtų būti modernizuojami. VK, atlikusi auditą, skelbia, kad pagal minėtą programą iki šių metų pabaigos numatyta modernizuoti 4.000 daugiabučių, tačiau per visą programos laikotarpį (2005–2018 m.) buvo atnaujintas tik 2.941. Tadas Čiblys, VK Ekonomikos audito departamento vyriausiasis valstybinis auditorius, suskaičiavo, kad net jei iki metų pabaigos ir pavyktų pasiekti visus planuotus 4.000, dabartiniu tempu visi namai bus modernizuoti tik po 100 metų.

Daugiabučių renovacija trypčioja vietoje dėl daugelio priežasčių, tarp kurių – butų savininkų nepritarimas modernizavimui, trūksta finansavimo, nekokybiškai parengiami investiciniai planai etc. Pasak VK, dėl investicijų planų parengimo trūkumų 78% paraiškų grąžinta tikslinti, jų neištaisius vidutiniškai apie trečdalis kasmet atmetama. Be to, atliktų patikrinimų metu nustatyta, kad modernizavimo darbai vykdomi su trūkumais.

Kęstutis Mažeika, praėjusį pavasarį tapęs aplinkos ministru, tuomet paklaustas, kokia yra didžiausia statybos sektoriaus problema, interviu VŽ teigė, kad tai – daugiabučių renovacija. „Dabar pagal jai panaudotas lėšas šiek tiek atsiliekama, nes ir rangovų nėra pakankamai“, – aiškino K. Mažeika. Kad atsiliekama „šiek tiek“, ministras kiek optimistiškai perdėjo – statybos verslo atstovai tada tikino, kad didžiuliai renovuojamų daugiabučių skaičiai yra gražūs tik popieriuje, bet iš tikrųjų situacija kur kas prastesnė. Dabar tai patvirtino ir VK atliktas auditas.

Auditoriai pabrėžė, kad renovacijos spartai trukdo ir netinkamai parengiami investiciniai planai. Statybos įmonių atstovai VŽ ne kartą teigė, kad investicinių planų rengėjai pasirenkami remiantis mažiausios kainos kriterijumi, todėl planai padaromi labai nekokybiškai. Dėl to į spąstus patekusiems statybininkams gresia nuostoliai – „klaidas“ tenka taisyti iš savo kišenės. VŽ kalbinti bendrovių vadovai kone vienbalsiai tikino: dirbti tik dėl apyvartos, už dyką ir į minusą jie daugiau nesiruošia. Už renovaciją atsakingos institucijos, toleruojančios niekinį produktą teikiančius investicinių planų rengėjus, rizikuoja galutinai nuo renovacijos projektų atbaidyti patyrusius statybininkus.

Siekiant daugiabučių gyventojus labiau motyvuoti, VK nuomone, galėtų būti leidžiama namus atnaujinti etapais. Tai reikštų, kad finansinė pagalba gyventojams būtų teikiama ne tuomet, kai atliekama visa renovacija, tačiau ir tais atvejais, kai pasirenkama remontuoti tam tikras dalis, pavyzdžiui, stogą, pakeisti langus, apšiltinti sienas ir kt. Aplinkos ministerija tikina svarstanti apie tokias galimybes ir joms jau kurį laiką ruošiasi. Svarbiausia – užtikrinti finansavimo galimybę, kad gyventojams nereikėtų kaupti pinigų, o būtų, iš ko pasiskolinti ir darbus atlikti greičiau.

Problemas VK išvardijo, tačiau ne vienus metus jos slypėjo paviršiuje. VŽ nuomone, net ir atsiliekant nuo užsibrėžtų planų, už renovaciją atsakingos institucijos pirmiausia turėtų ne pulti šturmuoti aukštumas, o ištaisyti klaidas: nesivaikyti mažiausios kainos „pranašumų“, daugiau dėmesio skirti darbų kokybei, aiškiam reglamentavimui, investicinių projektų revizijai ir tinkamam jų parengimui.

