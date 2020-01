Kelios tendencijos gali slopinti įsibėgėjusią NT rinką

Šiemet Lietuvos ekonomikos plėtros tempai viršijo pernykščius lūkesčius. Žvelgiant į nepilnų 2019 m. tendencijas matyti, kad bendrasis vidaus produktas (BVP) per tris ketvirčius paaugo 4,0% – gerokai sparčiau, nei prognozuota pernai metų pabaigoje, kai buvo tikimasi 2,8% sieksiančio BVP augimo.

Sparčiau augant ekonomikai, darbo užmokestis taip pat didėjo daugiau, nei tikėtasi: įpusėjus 2019 m., vidutinis darbo užmokestis po mokesčių šalyje buvo 8,8% didesnis nei 2018 m. pabaigoje, nors buvo prognozuota, kad per visus 2019 m. atlyginimai didės 6,8%.

Padrąsinti didėjančių pajamų ir teigiamų ekonominių pokyčių, Lietuvos vartotojų lūkesčiai 2019 m. viduryje buvo pozityviausi per pastaruosius 12 metų.

Taip pat tikėtina, kad spartus darbo užmokesčio augimas svariai prisideda prie reikšmingų tarptautinės migracijos į Lietuvą ir iš jos pokyčių. Per 2019 m. dešimt mėnesių į Lietuvą atvyko 7.500 žmonių daugiau nei iš Lietuvos išvyko, o metinis tarptautinės migracijos balansas Lietuvoje tapo teigiamas pirmą kartą po Nepriklausomybės atkūrimo.

Palankus gyventojų ateities vertinimas ir pastebimai pagerėję demografiniai rodikliai prisidėjo prie tebesitęsiančio istoriškai aukšto aktyvumo Lietuvos nekilnojamojo turto (NT) rinkoje. Per 2019 m. sausio-spalio mėn. visoje Lietuvoje buvo sudaryta 4,7% daugiau butų ir individualių gyvenamųjų namų pirkimo-pardavimo sandorių nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį. Itin sparčiu augimu išsiskyrė didžiausia Lietuvoje Vilniaus naujos statybos butų rinka, kur metinis per devynis mėnesius parduotų naujų butų skaičiaus augimas 2019 m. rugsėjį siekė virš 50%.

Sparčiau auganti ekonomika ir aktyvi NT rinka turėjo teigiamos įtakos Lietuvos statybų sektoriui, kurio indėlis į šalies ekonomiką padidėjo: 2019 m. antrąjį ketvirtį metinės investicijos į pastatų statybą sudarė 11,1% metinio BVP, o per metus ši dalis padidėjo 0,7% proc. punkto. Taip pat augo ir statybos įmonių apyvarta bei pelningumas.

Iš kitos pusės, nepaisant palankių veiklai ekonomikos sąlygų, statybos įmonės 2019 m. susidūrė ir su reikšmingais iššūkiais: sparčiau augo statybos sąnaudos, didėjo tarpusavio konkurencija ir finansinių sunkumų patiriančių įmonių dalis, finansų įstaigos konservatyviai vertino statybos įmonių veiklos perspektyvas, o beveik pusė šalyje veikiančių bankų skolinimą joms 2019 m. viduryje apskritai ribojo.

Nepaisant sparčiau, nei tikėtasi, augusios ekonomikos 2019 m., kitąmet tikimasi juntamo ekonomikos augimo sulėtėjimo, visų pirma dėl suprastėjusios tarptautinės aplinkos ir lėčiau augančių investicijų į ilgalaikį turtą.

LB prognozuoja, kad Lietuvos BVP per 2020 m. padidės 2,5%, o darbo užmokesčio augimas sulėtės iki 6,7%. Padidėjusio neapibrėžtumo veikiami Lietuvos vartotojų lūkesčiai nuo 2019 m. viduryje pasiektų aukštumų per gana trumpą laiką atsitraukė ir spalio mėnesį siekė metų pradžios lygį.

Tikėtina, kad lėčiau auganti ekonomika ir prastėjantys šalies gyventojų lūkesčiai slopins ir pastaraisiais metais įsibėgėjusią Lietuvos NT rinką. 2019 m. trečiąjį ketvirtį Lietuvos banko atliktos apklausos duomenimis, NT rinkos dalyviai tikisi, kad 2020 m. Vilniuje bus nupirkta iš esmės tiek pat butų kaip šiemet. Tai rodo, kad NT rinkos dalyviai nemano, kad aktyvumas Vilniaus NT rinkoje toliau augs panašiu tempu kaip iki šiol.

Prislopus NT rinkos aktyvumui ir investicijoms į materialųjį turtą augant nebe taip sparčiai, padėtis Lietuvos statybų sektoriuje gali dar labiau paaštrėti. Įtemptos tarpusavio konkurencijos sąlygomis šiuo metu veikiančioms mažiau efektyvioms statybų įmonėms gali būti sunku atlaikyti toliau augančių sąnaudų sudaromą spaudimą veiklos pelningumui, kuris, nepaisant šiemetinio ūgtelėjimo, toliau išlieka reikšmingai mažesnis nei bendras visų sektorių įmonių vidurkis.

Tuo atveju, jei šiuo metu istoriškai aktyvi Lietuvos NT rinka sulėtėtų, naujų statybos darbų užsakymų įmonėms gauti būtų žymiai sunkiau, o nedidelio pelningumo sąlygomis finansinių rezervų nespėjusios sukaupti statybų ir NT plėtros įmonės susidurtų su vis didesniais finansiniais sunkumais, sudarytų prielaidas toliau didėti finansinių įsipareigojimų laiku nevykdančių įmonių daliai.

