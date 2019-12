Kaune sparčiai auga brangių butų segmentas, Klaipėdoje ramu

Didelis Kauno būsto rinkos aktyvumas išjudino ir brangiausių butų rinką.

NT paslaugų bendrovė „Ober-Haus, remdamasi Registrų centro duomenimis, Kaune ir Klaipėdoje išanalizavo butų sandorius, kai 1 kv. m buvo didesnė nei 1.800 Eur (eliminavus automobilių stovėjimo vietų, sandėliukų ir kitų butų priklausinių kainą iš bendros sandorio sumos).

„Matyti, kad nauji gyvenamieji projektai gali kaip reikiant išjudinti prabangių butų rinką. Kauno būsto sektoriaus plėtra ir fiksuojami rezultatai parodė, kad rinka jau yra subrendusi aukštesnės klasės projektams ne tik šalies sostinėje. Tikėsimės, kad Klaipėdos būsto plėtotojai greitu laiku perims Kauno ir Vilniaus miestų būsto plėtros estafetę ir drąsiau imsis projektų plėtros centrinėje miesto dalyje“, – pranešime spaudai cituojamas Raimondas Reginis, „Ober-Haus“ Rinkos tyrimų vadovas Baltijos šalims.

[infogram id="61557a81-dbaf-43f4-a3a0-16e94d66d991" prefix="JYm" format="interactive" title="Copy: Copy: Itin brangių butų sandoriai Vilniuje 2016–2018 m."]

2019 m. pirmąjį pusmetį buvo užfiksuotas didžiausias tokių butų įsigijimų kiekis nuo 2016 m. (nuo brangiausių butų tyrimo nagrinėjamo laikotarpio pradžios). Šiais metais buvo sudaryti 92 tokie sandoriai, kurių bendra vertė siekė 11,9 mln. Eur. Ši suma – 46% didesnė nei 2018 m. pirmąjį pusmetį ir 56% didesnė nei 2018 m. antrąjį.

„Kaune 2018 m. antrasis ir 2019 m. pirmasis pusmečiai išsiskyrė ne tik augusiu įsigytų objektų kiekiu, tačiau ir jų kainomis. Jeigu 2016–2018 metais užfiksuota aukščiausia 1 kv. m kaina neviršijo 2.800 Eur, tai vėliau išskirtiniais atvejais jau pasiekė 3.000 Eur ribą“, – sako R. Reginis.

Brangiausias butas Kaune buvo parduotas 2018 m. antrąjį pusmetį – už šiek tiek daugiau nei 60 kv. m ploto butą rekonstruotame istoriniame pastate Raguvos g. (Senamiestyje) buvo sumokėta 190.000 Eur (apie 3.100 Eur / kv. m).

Šių metų pirmąjį pusmetį parduotas butas naujos statybos projekte Kumelių g. (Senamiestyje) – už šiek tiek daugiau nei 73 kv. m buvo sumokėta virš 220.000 Eur (apie 3.000 Eur / kv. m).

Klaipėdoje stabilu

Klaipėdoje brangiausių butų segmente ir toliau fiksuojamos stabilios, iš esmės neaugančios brangiausių butų pardavimo apimtys.

„Ober-Haus“ duomenimis, per 2018 m. antrąjį ir 2019 m. pirmąjį pusmečius Klaipėdoje brangiausių butų buvo įsigyta vienodai – po 20. Atitinkamai už juos buvo sumokėta 3,1 mln. ir 2,6 mln. Eur. Lyginant šiuos rodiklius su ankstesniais metais, matyti, kad šiame mieste per pastaruosius dvejus metus esminių pokyčių neįvyko – per pusmetį parduodama nuo 10 iki 30 tokių butų.

„Nagrinėjant per pastaruosius du pusmečius užregistruotus brangiausių butų sandorius Klaipėdoje, matyti, kad pačių brangiausių butų 1 kv. m kaina siekė iki 2.600 Eur“, – atkreipia dėmesį R. Reginis.

Vertinant pagal vieno kvadratinio metro kainą nagrinėjamu laikotarpiu, du brangiausi butai Klaipėdoje buvo parduoti tame pačiame 2015 m. pastatytame naujos statybos projekte Audros g. (Melnragėje). 2019 m. pirmąjį pusmetį už kiekvieną vienodo ploto butą (apie 69 kv. m) su sandėliuku buvo sumokėta virš 180.000 Eur (apie 2.600 Eur / kv. m).

2019 m. pirmąjį pusmetį parduotas butas senos statybos daugiabutyje H. Manto g. (šalia Senamiesčio) – už 64 kv. m ploto butą buvo sumokėta 165.000 Eur (apie 2.550 Eur / kv. m).

Dar vienas išskirtinis sandoris Klaipėdoje sudarytas 2018 m. antrąjį pusmetį, kuris pasižymėjo ne tik aukšta vieno kvadratinio metro kaina, bet ir didžiausia bendra sandorio suma. Prieš dešimtmetį pastatyto gyvenamojo projekto su komercinėmis patalpomis „Klaipėdos burė" viršutiniame aukšte (21 a.) buvo parduotas virš 140 kv. m ploto butas su erdvia terasa ir keliomis automobilių stovėjimo vietomis. Už šį pilnai įrengtą butą buvo sumokėta 380.000 Eur (apie 2.500 Eur / kv. m).

„Sąlyginai vis dar negausios naujų daugiabučių plėtros apimtys Klaipėdoje, palyginti su Vilniumi ar Kaunu, ir ypatingai nedidelis naujų projektų kiekis centrinėje miesto dalyje ar Senamiestyje nesukuria prielaidų spartesniam brangiausių butų sandorių skaičiaus augimui“, – konstatuoja R. Reginis.

[infogram id="ca3f9469-7d6f-4726-ba5c-e1c179bb1dd1" prefix="dnD" format="interactive" title="Copy: Itin brangių butų sandoriai Vilniuje 2016–2018 m."]

