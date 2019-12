Verslas – ne piniginė, o partneris

Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės projektai Lietuvoje vis dar vystosi vėžlio tempu – dažnai jie gimsta ten, kur viešasis sektorius pristinga pinigų: ir į verslą tuomet pažvelgiama tik kaip į piniginę, o ne kaip į naujas technologijas, žinias ir kompetenciją atnešantį partnerį. Tokių projektų galėtų rastis daugiau ir jie būtų sėkmingesni, jei valstybė apsispręstų dėl savo investicinių prioritetų ir jų nekaitaliotų priklausomai nuo naujų politinių vėjų krypčių.

Teoriškai per beveik du dešimtmečius viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės projektų (angl. public-private partnership, PPP) būta kelios dešimtys, tačiau nemažai jų, vos pradėję judėti, netrunka užgęsti – pasikeičia valdžia ir viskas tuo baigiasi. Sėkmingam tokių projektų įgyvendinimui būtinas ilgalaikis planavimas ir stabilus politinis palaikymas viso projekto ciklo metu – nuo koncepcijos iki sutarties užbaigimo.

„Šalia Vilniaus „Akropolio“ stovinčius nacionalinio stadiono griaučius galima laikyti šalies politinio nepastovumo simboliu“, – VŽ yra sakęs Rytis Mažeiva, „KPMG Baltics“ vyresnysis patarėjas. Pasak jo, politinis nepastovumas užgesino dviejų didžiųjų šalies miestų gatvių apšvietimo tinklų modernizavimo PPP projektus, toks pats likimas ištiko kelio Vilnius–Utena rekonstrukcijos PPP projektą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

PPP Lietuvoje įgauna pagreitį, bet persekioja verslo baubas

Dėl tokių ir kitų panašių žlugusių bandymų vis sunkiau į projektus pritraukti tarptautinių investuotojų. Be to, ir privatūs partneriai nusivilia panašiais projektais, daug iniciatyvų pasibaigia nutraukus paskelbtus konkursus dėl per didelės dalyvių pasiūlytos kainos ar politinės valios trūkumo. Privatūs investuotojai ilgai besitęsiančiuose procesuose būna sugaišę daug laiko ir patyrę nemažai išlaidų, todėl, išgirdę apie naują iniciatyvą, paprastai gerai pagalvoja, ar verta teikti pasiūlymą.

Teisininkai įvardija kelias praktines problemas, dėl kurių PPP projektai sunkiai skinasi kelią Lietuvoje. Viena jų – nepakankamas visuomenės ir sprendimus priimančių valdžios atstovų supratimas, kas yra PPP. Nenorima matyti, kad toks projektas apima daugiau nei pastato statybą – tai ir remontai daug metų į priekį, ūkio priežiūra, valymas, atnaujinimas, elektros ir šildymo užtikrinimas etc. Suskaičiavus, kiek visa tai kainuotų viešajam sektoriui, dažnai paaiškėja, kad PPP yra gerokai pigiau, tačiau konkursai neretai nutraukiami. Kita priežastis – ilgos PPP projekto parengimo procedūros. Galiausiai projektas apauga papildomais reikalavimais, o verslui perkeliama perteklinė rizika. Valdžia net neužtikrina, kad projektas tikrai įvyks, nors verslas, dalyvaudamas tokiuose konkursuose, patiria didelių išlaidų. Visa tai mažina verslo susidomėjimą.

Pasak Jekaterinos Šarmavičienės, Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) Viešosios ir privačios partnerystės skyriaus viršininkės, PPP yra sudėtingas mechanizmas, reikalaujantis labai gero planavimo, situacija yra geresnė ten, kur galima pamatyti perspektyvą. Be to, viešojoje erdvėje vis dar gaji nuomonė, kad pagrindinis blogis yra privatus sektorius – esą iš jo mažai galima tikėtis, jis visą laiką siekia pelno ir t. t. Viena vertus, argi nėra normalu siekti pelno? Kita vertus, blogai dirbdamas pelno ir nepasieksi, todėl visos pusės yra suinteresuotos kokybe. Pasak CPVA atstovės, pagal nutylėjimą, nei viešas, nei privatus sektorius nėra blogas: visada yra ir asmenybių, ir interesų – kaip ir kompetencijos bei nekompetencijos. Dideles galimybes partnerystei ji įžvelgia tokiose paslaugose, už kurias moka vartotojai: transportas, šilumos tiekimas, atliekų tvarkymas, ryšiai. Tačiau daugelyje šių sričių kol kas dominuoja savivaldybių įmonės.

VŽ nuomone, valstybė yra tokioje išsivystymo stadijoje, kai žmonės nori gauti kokybiškas paslaugas. Verslas sugeba rasti balansą tarp kainos ir kokybės – rinka verčia įvertinti abu šiuos veiksnius. Pritraukus daugiau privataus verslo į PPP projektus galima būtų nutraukti ir įsisenėjusias nepotizmo tradicijas, kurios ypač gajos savivaldybėse.

REDAKCINIS STRAIPSNIS (vedamasis) - redakcijos nuostatas atspindintis, jos vardu parašytas, neretai nenurodant konkretaus autoriaus, rašinys, dažnai atsiliepiantis į kokius nors įvykius, paaiškėjusius faktus, tendencijas. Būdinga nedidelė, neretai vienoda visiems leidinio redakciniams straipsniams apimtis, glaustas minčių dėstymas, tezių pobūdžio argumentacija, naudojami publicistinės retorikos elementai. Įprasta pateikti išvadas, apibendrinimus, atspindinčius redakcijos nuostatas. / Žurnalistikos enciklopedija

Sekite NT rinkos naujienas ir tendencijas „Facebook“ puslapyje „VŽ Nekilnojamasis turtas“