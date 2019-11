Savivaldybė: nacionalinio stadiono statybos ir valdymas kainuos 155,9 mln. Eur

Vilniaus savivaldybės ir Vyriausybės išlaidos nacionalinio stadiono statyboms ir valdymui gali siekti 155,9 mln. Eur, sako sostinės valdžia.

Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Povilas Poderskis sako, kad ši suma būtų bendri miesto ir valstybės įsipareigojimai 25-iems metams.

Jo teigimu, projekto rizikos būtų perkeltos projekto finansuotojui – didžiausiam Baltijos šalyse privataus kapitalo fondų valdytojui „BaltCap“. Pavyzdžiui, net jei koncesininkas sugalvotų nutraukti sutartį, visus įsipareigojimus perimtų „BaltCap“, tvirtino savivaldybės administracijos vadovas.

„Tai yra metinis mokėjimas investuotojui per visą koncesijos laikotarpį, plius Vyriausybės dalis“, – žurnalistams penktadienį sakė P. Poderskis.

Vyriausybės dalis siektų apie 54,5 mln. Eur, savivaldybės – kiek daugiau nei 100 mln. Eur. Planuojama, kad vidinė grąžos norma (IRR) sieks 6,87%.

Pati UEFA standartus atitinkančio 15.000 vietų stadiono su hibridine danga ir kitų komplekse numatytų objektų statyba kainuos apie 93,2 mln. Eur, tvirtina savivaldybė.

VŽ šią savaitę rašė, kad Vilniaus savivaldybės parengtame Nacionalinio stadiono koncesijos sutarties projekte skelbiama, kad bendra sutarties vertė yra 280 mln. Eur (be PVM).

P. Poderskis teigia, kad ši suma – bendra koncesijos vertė per 25 sutarties metus, įskaitant savivaldybės, Vyriausybės, paties koncesininko investicijas ir išlaidas. Čia taip pat pakliūva ir būsimos koncesininko pajamos iš komercinės veiklos. Anot P. Poderskio, maksimalią koncesijos sutarties sumą įpareigoja įvardyti teisės aktai. Kai pasiekiama ši suma, sutartis nutrūksta, todėl stengiamasi, kad šios „lubos“ būtų pakankamai aukštos.

Sutarties su „Axis industries“ projektą Vilniaus savivaldybės tarybai ruošiamasi pristatyti kitą savaitę. Anot P. Poderskio, tarybai sutartį patvirtinus dar šiemet, ji galėtų būti pasirašoma vasarį ar kovą, baigus galutinius derinimus.

Projekte numatoma, kad stadiono statybos darbai (išskyrus buvusio stadiono „griaučių“ griovimą) turi būti atlikti per trejus metus, be kita ko, koncesininkui per sutarties laikotarpį būtų neatlygintinai perduodama VP grupės įmonės uzufrukto teise valdoma savivaldybės 13.000 kv. m automobilių stovėjimo aikštelė. Savivaldybė spręsti stovėjimo problemas numato ir sutvarkydama aplinkines teritorijas, įrengdama viaduką per Geležinio vilko gatvę, kad šią vietą būtų galima pasiekti pėsčiomis.

Tarptautinius reikalavimus atitinkantį stadioną sostinės Šeškinės mikrorajone bandoma pastatyti nuo 1987-ųjų, pastarąjį kartą statybos pradėtos 2008-aisiais, tačiau sustabdytos nutraukus finansavimą.

