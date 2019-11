R. Šimašius: Statybos inspekcija bendrojo plano greičiausiai nepatvirtins

Kitą savaitę baigiasi terminas, per kurį Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI) turi įvertinti naująjį Vilniaus bendrąjį planą. Miesto meras galvoja, kad institucija jo nepalaimins ir pateiks pastabų. Be to, yra gauti trys skundai, kurie trikdo dokumento priėmimo procesą.