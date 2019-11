„No Magic Europe“ susitarė dėl biuro nuomos Kaune

UAB „No Magic Europe“, kurianti IT sprendimus, skirtus modeliuoti sudėtingas programinės ir techninės įrangos sistemas, susitarė dėl biuro nuomos Kauno verslo centre „Prime Biurai“.

Bendrovė pranešė, kad kitų metų pirmąjį ketvirtį kraustysis į 2.000 kv. m. plotą Savanorių pr. 367, kuriame įsikurs apie 100 darbuotojų. Be to, kitąmet planuojama įdarbinti dar maždaug 20 specialistų. Šiuo metu bendrovės biuras yra Savanorių pr. 363.

Plėtros ir kartu naujų patalpų poreikį padiktavo plečiamas paslaugų krepšelis ir integracija į naujojo akcininko „Dassault Systemes“ grupę. Be to, per 2019 m. Kauno padalinio naujų pritrauktų klientų skaičius augs apie 60%.

„Patalpas, kuriose dirbome pastaruosius 15 metų, išaugome tiek žmonių skaičiumi, tiek kylančiais reikalavimais kokybei ir technologijoms. Tapę prancūziškojo kapitalo įmonių grupės „Dassault Systemes“ dalimi, pradėjome dar sparčiau augti ir užsibrėžėme dar ambicingesnius planus, todėl buvo numatytos investicijos į naujas patalpas“, – pranešime cituojama UAB „No Magic Europe“ direktorė Gitana Strazdauskė.

Renkantis biurą, buvo svarbios visos detalės: nuo pastato vietos (pavyzdžiui, dėl saugumo ir prestižo reikalavimų, biuras negali būti arti upės, degalinės ar greitojo maisto užkandinės), iki komfortiškos erdvės, tenkančios kiekvienam biure dirbančiam žmogui.

„Nors naujojo biuro dizainas buvo kuriamas pagal „Dassault Systemes“ tarptautinius reikalavimus, tačiau atsižvelgta ir į mūsų norus, specifiką, kultūrą bei darbo principus, todėl turėsime ne atvirą biurą – kurio darbuotojai Lietuvoje ypač nemėgsta – bet koridorinę sistemą ir kūrybiškai išdėstytas darbo vietas, kad kiekvienas jaustųsi patogiai ir jaukiai“, – pasakoja įmonės vadovė.

Naujojo biuro paieškos truko apie metus: ilgalaikės nuomos sutartį įmonė pasirašė šių metų spalį. Sandorį sudaryti padėjusios NT paslaugų bendrovės „Newsec“ duomenimis, šiemet Kaune iš viso bus atidaryta daugiausia modernaus biuro ploto miesto istorijoje – per 52.000 kv. m. Atidarius visus šiuo metu statomus biurų pastatus, Kauno biurų rinką sudarys apie 250.000 kv. m modernaus biurų ploto.

2018 m. „No Magic Europe“ apyvarta buvo 4,2 mln. Eur, grynasis pelnas – 0,1 mln. Eur. 2017 m. atitinkamai 3,5 mln. Eur ir 0,01 mln. Eur, rodo Registrų centro duomenys.

UAB „Prime biurai“ akcininkės – įmonės „Kautros investicijos“ ir „NI plėtra“.

