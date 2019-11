LB: kodėl bankai tokie konservatyvūs statybos įmonių atžvilgiu

Lietuvos banko (LB) vertinimu, šalyje veikiantys komerciniai bankai į statybos įmonių kreditavimą žvelgia konservatyviai ir nemato priežasčių, kodėl vertinimas galėtų gerėti.

„Tikėtina, kad bankai ir toliau finansuos konservatyviai, nes elgtis kitaip priežasčių nematome“, – NT konferencijoje sako Petras Dubinskas, LB Finansinio stabilumo departamento vyresnysis ekonomistas.

Pasak jo, prieš 2-3 metus matėme labai stiprų statybos darbų paklausos augimą. Šiuo metu įmonių apklausos rodo, kad paklausa truputėlį lėtėja, stabilizuojasi.

Anot ekonomisto, pastaruoju metu bankų reakcija nebuvo palanki, statybos įmonėms suteiktų paskolų portfelis mažėjo. O palyginti su kitomis ūkio šakomis – gana ženkliai.

„Dabar turime neigiamą augimą – portfelis ir toliau traukiasi. Bankai statybos verslo atžvilgiu nėra nusiteikę vertinti labai pozityviai. Ir portfelio dalis mažėja, anksčiau sudarė 10%, dabar siekia vos 5%. Bankų požiūris labai konservatyvus“, – konstatuoja P. Dubinskas.

Anot jo, nors bankai šio sektoriaus įmones kredituoja vis mažiau, tačiau jų įsiskolinimo lygis auga. Vadinasi, verslas randa kitų finansavimo šaltinių: skolinasi iš susijusių įmonių arba prašo tiekėjų atidėti mokėjimus.

Dalius Gedvilas, Statybininkų asociacijos prezidentas, teigia, kad šiandienos sektoriaus realybė – ryškus apyvartinių lėšų trūkumas.

nuotrauka::1left

„Atsiskaitymai su tiekėjais, subrangovais, ilgėja. Tvarumo mažėja, statybininkai ieško, kur pritraukti lėšų. Rinkoje atsiranda nemažai priemonių, statybininkai bando įvairius variantus, bet nepasakyčiau, kad sėkmingai“, – apibendrina D. Gedvilas.

LB ekonomistas atkreipia dėmesį į bankams svarbius rodiklius: pelno (EBITDA) santykį su įsiskolinimu bei neveiksnias paskolas. Ir nors pastaruoju metu bendrai statybos įmonių pelnai auga, tačiau maržos, palyginti su kitomis ūkio šakomis, išlieka žemos.

„Sektorius pasižymi pakankamai dideliu įsiskolinimu, kuris pastaruoju metu sparčiai auga. Nors veiklos pelnas kyla, bet grynosios skolos ir EBITDA santykis negerėja. Skola, palyginti su uždirbamu pelnu, gana didelė. Sektorius išsiskiria kaip vienas iš tokių, kur neveiksnių paskolų dalis didžiausia, ji pastaruoju metu yra paaugusi“, – apžvelgia P. Dubinskas.

Be to, sako jis, galima vertinti per bankrotų prizmę. Ekonominių sukrėtimų metu statybos verslas labai jautriai reaguoja, bankrotų būna labai daug. Tai irgi gali būti viena priežasčių, kodėl bankai žiūri taip atsargiai.

D. Gedvilas pripažįsta, kad, kalbant apie su sunkumais susidūrusias įmones, situacija yra gana trapi – nepaisant to, kad vis dar gyvename ekonominio pakilimo laikotarpiu.

„Per 5-erius metus, kiek dirbu asociacijoje, niekada nebuvo tiek įmonių, kurios turi mokumo problemų arba iš viso sustabdė veiklą. Tai įmonės, kurios turi ne vienų metų veiklos istoriją ir kurios daugiausia dalyvauja viešuosiuose pirkimuose. Esame labai sunerimę. Viešieji pirkimai tampa Achilo kulnu ir daug įmonių stabdo veiklą. Recesijos greičiau galime sulaukti dėl nekokybiško viešojo administravimo mūsų valstybėje“, – mano asociacijos vadovas, kritikuojantis konkursuose taikomą mažiausios kainos principą.

[infogram id="8815b10e-0541-4a21-9be8-88b23f767a94" prefix="Fke" format="interactive" title="statybos įmonių finansiniai rezultatai 2019 I pusm"]

[infogram id="585c69f2-017c-4fbc-8a60-dd1afeb4024b" prefix="Ioo" format="interactive" title="nt statyba paskolos bankai"]

Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas Dalius Gedvilas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Sekite NT rinkos naujienas ir tendencijas „Facebook“ puslapyje „VŽ Nekilnojamasis turtas“