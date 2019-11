Lietuvos bankas: NT burbului formuotis neleidžia didelė naujo būsto pasiūla

Vilniaus ir Kauno nekilnojamojo turto (NT) rinkose naujų butų sandorių per ateinančius metus bus sudaroma panašiai tiek pat, kiek šiemet, ryškesnio augimo tikimasi Klaipėdoje, o rinką nuo perkaitimo saugo pakankamai didelė naujo būsto pasiūla ir atsakingo skolinimo reikalavimai.

Tokias įžvalgas skelbia Lietuvos bankas, atlikęs NT rinkos dalyvių apklausą. Du kartus per metus apklausiami NT plėtojimo ir valdymo įmonių atstovai, NT vertintojai, pardavėjai, kredito įstaigų atstovai; paskutinėje apklausoje, vykusioje rugsėjo mėn., buvo apklausti 76 respondentai.

„Didėjančios gyventojų pajamos ir gerėjančios galimybės įsigyti būstą bei kol kas palanki demografinė padėtis lemia pastaraisiais metais itin aktyvią didmiesčių būsto rinką. Nuo perkaitimo ir burbulų formavimosi ją šiuo metu saugo tiek pakankamai didelė naujo būsto pasiūla, tiek atsakingo skolinimo reikalavimai. Todėl ir kitąmet numatomas nuosaikus butų pardavimo ir nuomos kainų augimas“, – komentuoja Vaidotas Šumskis, Lietuvos banko Makroprudencinės analizės skyriaus vyresnysis ekonomistas.

Vertindami Vilniaus naujų butų rinką, daugiausia respondentų (41 %) nurodo, kad per ateinančius 12 mėn. butų bus nupirkta tiek pat, kiek per praėjusius metus. Kaune tikimasi nedidelio augimo – 38% apklaustųjų teigia, kad šiame mieste sandorių skaičius padidės.

Ryškiausias augimo tendencijas apklausos dalyviai numato Klaipėdos būsto rinkoje – 60% apklaustųjų prognozuoja, kad per ateinančius 12 mėn. uostamiestyje bus sudaryta daugiau naujų butų sandorių.

Aktyvi NT rinka ir palyginti didelė pasiūla formuoja nuosaikaus, iki 5% sieksiančio, butų pardavimo ir nuomos kainų augimo lūkesčius.

Palyginti su prieš pusmetį rengta apklausa, padaugėjo NT rinkos dalyvių, prognozuojančių, kad per ateinančius metus naujų butų pardavimo kainos pakils.

Sostinės gyvenamuosiuose rajonuose esančių naujų butų pardavimo kainų augimą prognozuoja 41%, Kauno – 54%, Klaipėdos – 40% apklausos dalyvių. Nuomos kainų didėjimą šiuose miestuose numato atitinkamai 39%, 46% ir 50% respondentų.

Komercinio NT rinkoje didžiausi pokyčiai prognozuojami Kauno biurų rinkoje: 56% respondentų mano, kad modernių biurų laikinojoje sostinėje per ateinančius 12 mėn. bus išnuomota daugiau nei per praėjusius metus.

Tačiau NT rinkos dalyvių nuomone, Kaune modernių biurų pasiūla viršija paklausą – taip tvirtino kas antras apklausos dalyvis.

Daugiausia (47%) Vilniaus biurų rinką vertinusių respondentų tikisi, kad išnuomotas biurų plotas per ateinančius metus nepakis. Vis dėlto reikšminga dalis apklaustųjų (31%) nurodo, kad per ateinančius 12 mėn. modernių biurų Vilniuje bus išnuomota mažiau, o taip manančiųjų dalis per pusmetį padidėjo 10 proc. punkto.

