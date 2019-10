Lazdynų baseiną statančiai buvusiai „Irdaivai“ iškelta bankroto byla

Lazdynų baseiną statančiai Vilniaus statybų bendrovei „Active Construction Management“ (buvusi „Irdaiva“) iškelta bankroto byla.

Vilniaus apygardos teismas spalio 28 d. patenkino „Active Construction Management“ vadovo Vito Lopinio prašymą bendrovei iškelti bankroto bylą. V. Lopinys nurodė, kad įmonė yra nemoki, dėl lėšų stygiaus nebegalės tęsti veiklos bei atsiskaityti su kreditoriais.

„Active Construction Management“ teisme teigė, kad jos turtas yra 10,447 mln. Eur, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – beveik 6,1 mln. Eur. Be to, per 8 šių metų mėnesius ji veikė nuostolingai – nuostoliai siekė daugiau nei 2,5 mln. Eur.

Praėjusį mėnesį „Irdaiva“ vienintelio akcininko Irmanto Kubiliaus sprendimu pakeitė pavadinimą.

Įmonės pajamos pernai sumenko 12,5% iki 29,553 mln. Eur, grynasis pelnas smuko 2,5 karto iki 492.000 Eur.

Bendrovė Vilniuje stato Lazdynų baseiną, taip pat yra laimėjusi Lietuvos oro uostų ir Ignalinos atominės elektrinės rangos konkursų.

Paaiškėjus, kad „Active Construction Management“ kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, Vilniaus savivaldybė ramino, kad tai neturėtų turėti įtakos Lazdynų baseino statyboms.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Sekite NT rinkos naujienas ir tendencijas „Facebook“ puslapyje „VŽ Nekilnojamasis turtas“