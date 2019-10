Registrų centras: trečiąjį ketvirtį nauji butai Vilniuje pigo 

Registrų centro teigimu, šių metų trečiąjį ketvirtį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, naujos statybos butai Vilniuje pigo – skaičiuojant vidutinę kainą. O skaičiuojant medianą – brango. Šalies mastu sparčiausiai brango nauji individualūs namai rajonų centruose, išskyrus didmiesčius.

Šių metų trečiąjį ketvirtį vidutinė naujos statybos buto 1 kv. m kaina Vilniuje siekė 1.481 Eur – buvo 5,2% mažesnė nei prieš metus ir 6,7% mažesnė nei šių metų antrąjį ketvirtį. Senos statybos butai vidutiniškai kainavo 1.582 Eur / kv. m. Palyginti su 2018 m. liepos-rugsėjo mėnesiais, jie pabrango 13%, palyginti su antruoju ketvirčiu – 6%.

Registrų centras renka duomenis apie užbaigtus (notarų patvirtintus) sandorius. Tai reiškia, kad dalies naujos statybos butų kainos galėjo būti užfiksuotos ir prieš metus – kai pirkėjas su plėtotoju pasirašė preliminarią sutartį ir laukė, kol bus užbaigtas daugiabutis.

„Tokį naujos statybos butų vidutinių kainų mažėjimą lėmė pasikeitusi sandorių struktūra – pirkėjai per analizuotą laikotarpį daugiau butų įsigijo palyginti pigesnėse Vilniaus seniūnijose ir mažiau – brangesnėse. Pavyzdžiui, pastebimai išaugo naujų butų pardavimai Viršuliškių, Verkių ir Naujininkų seniūnijose, kur už vieną kvadratą mokėta artima vidutinei ar mažesnė kaina, tačiau mažėjo Senamiesčio ir Žirmūnų seniūnijose, kuriose tradiciškai butai yra brangesni nei vidutiniškai. Vis dėlto, analizuojant kainų medianas, matome, kad šiemet naujos statybos butų kainos padidėjo apie 2%“, – pranešime cituojamas Paulius Rudzkis, Registrų centro Duomenų atvėrimo skyriaus vadovas.

1 kv. m naujos statybos buto kainos mediana Vilniuje šių metų trečiąjį ketvirtį buvo 1.577 Eur, kai pernai tuo pat metu – 2,01% mažiau (1.546 Eur).

Viso per trečiąjį šių metų ketvirtį sostinėje buvo užbaigti per 900 naujos statybos ir daugiau kaip 2.100 senos statybos butų sandorių. Naujos statybos butų sandoriu laikomas toks sandoris, kai jis sudarytas praėjus ne daugiau kaip dvejiems metams po statybos užbaigimo.

Skaičiuojama, kad nauji butai pigo ir kituose didmiesčiuose (be Vilniaus): per metus – 8,7%, per ketvirtį – 5,8%.

Gyvenamųjų namų segmente vyravo kainų augimo tendencijos. Už naujos statybos namus Vilniuje trečiąjį šių metų ketvirtį vidutiniškai mokėta po 1.003 Eur / kv. m, arba 1% daugiau nei 2018 m. tuo pačiu metu, bet 2% mažiau nei šių metų balandžio-birželio mėnesiais. Senos statybos namai vidutiniškai kainavo po 1.143 Eur / kv. m (atitinkamai 27% ir 5% daugiau).

Iš viso per liepą–rugsėjį visoje Lietuvoje būstui įsigyti buvo išleista beveik 560 mln. Eur – 13% daugiau nei praėjusių metų analogišku laikotarpiu ir 8% daugiau nei šių metų antrąjį ketvirtį. Daugiau kaip pusė šios sumos išleista perkant senos statybos butus.

[infogram id="baed120e-2930-4cec-8a12-b9c9ddb31575" prefix="HfF" format="interactive" title="RC: Būsto kainos Lietuvoje 2019 m. III ketvirtį"]

[infogram id="49c3fd64-b8d0-4419-9b6e-58748d3fadfd" prefix="lSy" format="interactive" title="NT sandorių skaičius 9 mėn RC"]

