Baigta Panevėžio aplinkkelio rekonstrukcija

Baigtas rekonstruoti apie 22 km ilgio Panevėžio aplinkkelis – jis yra magistralės „Via Baltica“ dalis. Per kelerius metus į projektą investuota beveik 45 mln. Eur.

„Magistralėje „Via Baltica“ atlikti darbai ypač svarbūs eismo saugai ir važiavimo komfortui. Svarbiausioje šalies magistralėje šiaurės–pietų kryptimi sudarytos sąlygos važiuoti greičiau, kartu sumažinant eismo įvykių riziką“, – pranešime sakė susisiekimo ministras Jaroslavas Narkevičius.

Aplinkkelyje įrengtos reversinės eismo juostos – dvi eismo juostos viena važiavimo kryptimi ir viena – kita kryptimi. Jos kas keli kilometrai kinta iš vienos į dvi ir atvirkščiai.

Anot Lietuvos automobilių kelių direkcijos vadovo Vitalijaus Andrejevo, tai pirmasis toks kelio ruožas Lietuvoje.

„Didžiausias 2+1 kelio pranašumas yra tai, kad šiame kelyje yra atskiriami priešpriešiniai transporto srautai, taip eliminuojant vienus pavojingiausių – priešpriešinius susidūrimus. Tokio tipo kelyje taip pat sudaromos optimalios lėtesnio transporto aplenkimo sąlygos“, –teigė V. Andrejevas.

Darbus už 44,6 mln. Eur atliko kelių ir tiltų statybos bendrovė „Panevėžio keliai“. Darbai finansuoti Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšomis.

Kelyje įrengti jungiamieji keliai, viadukas per geležinkelį, tunelinis viadukas ir tuneliniai pravažiavimai, rekonstruoti tiltai per Nevėžio ir Lėvens upes. Be to, įrengtos dvi „turbo“ žiedinės sankryžos, pėsčiųjų ir dviračių takai, apšvietimas bei greičio valdymo ir įspėjimo sistemos.

Numatomas ir trečias rekonstrukcijos etapas – už 3,8 mln. Eur bus remontuojamas Nausodės viadukas virš kelio Panevėžys–Šiauliai, šio kelio ruožas nuo 5 iki 6 km, rekonstruojama aplinkkelio sankryža.

Šiuo metu rengiamasi tolesnei „Via Baltica“ rekonstrukcijai nuo Marijampolės iki Lietuvos ir Lenkijos sienos.

Bendras „Via Baltica“ ilgis yra 274 km, projektui suteiktas ypatingos valstybinės svarbos statusas.

